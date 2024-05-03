Greve 3 gün kala o fabrikada anlaşma sağlandı

Kartepe’de üretim yapan ve 6 Mayıs’ta grev çıkacak olan Baysan Trafo’da, patron ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında devam eden TİS görüşmelerinde anlaşmaya vardı.

Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren Baysan Trafo Kazanları Sanayi Ticaret AŞ'de patronu ile fabrikada örgütlü Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şubesi arasında ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

180 işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığı için Birleşik Metal-İş Sendikası 17 Nisan’da fabrikaya grev kararını asmış, 6 Mayıs’ta greve çıkacağını duyurmuştu.

İşçilere bugün açıklama yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, anlaşmanın sağlandığını söyledi. İmzalanan TİS’e göre, 1 Temmuz 2024 tarihi itibari ile iş yeri ortalama ücret, ikramiye ve her ay düzenli alınan sosyal haklar ile birlikte tahmini net 51 bin TL’ye kadar yükseltildi.

BAYSAN KAZAN İŞYERİNDE TİS İMZALANDI!…

Birleşik Metal'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Sendikamızın Kocaeli Şubesinin Örgütlü olduğu ve 6 Mayıs tarihinde greve çıkacağımız Baysan Kazan işyerinde toplu iş sözleşmesi 2 Mayıs 2024 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.

Yapılan Toplu İş Sözleşmesi şöyle;

• Toplu iş sözleşmesi 2 yıllık olarak imzalanmıştır.

• Yapılan toplu iş sözleşesi ile bir çok idari hakta ilerleme sağlanmıştır.

• Sosyal ödeme ve ödeneklerin 6’şar aylık olarak artışı sağlanmıştır.

• Ücretler 6’şar aylık dönemler içerisinde artacak

• yapılan toplu iş sözleşmesi ile 1 Ocak 2024 tarihi itibari işyeri ortalama ücreti, ikramiye ve her ay düzenli alınan sosyal haklar ile birlikte net 40.000 TL’ye kadar yükseltilmiştir.

• 2. altı ayda enflasyon 3. altı ayda enflasyon +3 ve 4. altı ayda enflasyon oranında zam toplu iş sözleşmemizde yer almıştır.

• 1 Temmuz 2024 tarihi itibari ile işyeri ortalama ücreti, ikramiye ve her ay düzenli alınan sosyal haklar ile birlikte tahmini net 51.000 TL’ye kadar yükseltilmiştir.

• Sosyal ödeme ve ödeneklerde sözleşmenin 1. altı aynında ortalama %280’lik bir artış sağlanmıştır. sosyal ödeme ve ödeneklerin diğer artışları ücret zam ve dönemlerinde (6’şar aylık) arttırılacak."

Kaynak: Haber Merkezi