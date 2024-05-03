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Harun Bodrum kadrosunda olmayabilir

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Pazar günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da kaleci Harun Tekin sakatlandı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Harun Bodrum kadrosunda olmayabilir mask
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DİRSEĞİNDEN SAKATLANDI

Ligin 33.haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da tecrübeli kaleci Harun Tekin dirseğinden sakatlandı. Tedbir amaçlı olarak son iki antrenmana çıkmayan Harun’un Bodrum maçının kadrosunda yer almaması bekleniyor. Temsilcimizde sakatlığı süren Fofana ile ameliyat olan Haşim Arda Sarman da bu maçın kadrosunda yer almayacak.

# kocaelispor

03 May 2024 - 13:40 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmitlee - Harun'un alınması hata, hala kadroda bulunması ayrı hata. Kendisi Ertuğrul Sağlam'ın gereksiz kazıklarından. Sakatlanma ne olur, sakatlanmasa ne olur.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Mayıs 14:41
01

scorpion41 - Gençlerbirliği maçından sonra dedim ki bu kaleci Kocaelisporun kalecisi olmamalı umarım gönderirler...

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Mayıs 14:09

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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