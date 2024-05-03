Harun Bodrum kadrosunda olmayabilir

DİRSEĞİNDEN SAKATLANDI
Ligin 33.haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da tecrübeli kaleci Harun Tekin dirseğinden sakatlandı. Tedbir amaçlı olarak son iki antrenmana çıkmayan Harun’un Bodrum maçının kadrosunda yer almaması bekleniyor. Temsilcimizde sakatlığı süren Fofana ile ameliyat olan Haşim Arda Sarman da bu maçın kadrosunda yer almayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitlee - Harun'un alınması hata, hala kadroda bulunması ayrı hata. Kendisi Ertuğrul Sağlam'ın gereksiz kazıklarından. Sakatlanma ne olur, sakatlanmasa ne olur.
scorpion41 - Gençlerbirliği maçından sonra dedim ki bu kaleci Kocaelisporun kalecisi olmamalı umarım gönderirler...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.