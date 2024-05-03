Harun Bodrum kadrosunda olmayabilir

DİRSEĞİNDEN SAKATLANDI

Ligin 33.haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da tecrübeli kaleci Harun Tekin dirseğinden sakatlandı. Tedbir amaçlı olarak son iki antrenmana çıkmayan Harun’un Bodrum maçının kadrosunda yer almaması bekleniyor. Temsilcimizde sakatlığı süren Fofana ile ameliyat olan Haşim Arda Sarman da bu maçın kadrosunda yer almayacak.