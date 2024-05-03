Akaryakıt, Alkol ve Tütün Ürünlerine ne kadar ÖTV zammı gelecek?

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün kendi sitesinde yayımladığı değerlendirmeye göre Türkiye’de vergi düzenlemeleri, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle güncellendi. Kanunun III sayılı listesinde bulunan ürünler için belirlenen asgari maktu vergi tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen değişim oranıyla ocak ve temmuz aylarında otomatik olarak artırılacak. Bu düzenleme, alkollü içecekler ve tütün mamulleri gibi ÖTV kapsamındaki ürünlerde geçerli olacak.

14 Temmuz 2023’te yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanun ile akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarlarının da Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik olarak artırılması uygulaması başladı. Bu değişiklikle birlikte, I sayılı listede yer alan geniş bir ürün yelpazesindeki ÖTV miktarları da otomatik olarak güncellenecek.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, önümüzdeki iki ay içinde açıklanacak Yİ-ÜFE rakamlarıyla 3 Temmuz 2024 tarihinde alkollü içecekler ve akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV zammı belirlenecek. İşte muhtemel artış oranları ve etkileri:

- %3 Yİ-ÜFE Senaryosu: Alkollü içecekler ve akaryakıt ürünlerindeki ÖTV maktu tutarları yaklaşık olarak 1,000 TL artacak.

- %5 Yİ-ÜFE Senaryosu: ÖTV maktu tutarları yaklaşık olarak 1,500 TL artacak.

- %8 Yİ-ÜFE Senaryosu: ÖTV maktu tutarları yaklaşık olarak 2,500 TL artacak.

Kaynak: Haber Merkezi