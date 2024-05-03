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Bekaert İzmit ve Kartepe birleşti

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İzmit’e bulunan Bekaert ve Kartepe’de bulunan Bekaert firmaları resmi birleşmelerini tamamladı. Birleşmelerin tamamlanması ile firmanın yöneticileri işçilerle birlikte pastalı kutlama yaptı.

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Bekaert İzmit ve Kartepe birleşti
Bekaert İzmit ve Kartepe birleşti
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PASTALI KUTLAMA

 Bekaert İzmit ve Bekaert Kartepe Fabrikalarının birleşmesi ile ilgili kutlama yapıldı. Daha güçlü bir Bekaert için yapılan birleşme ile ilgili yeni Genel Müdürü Belçikalı Erwin Lokere’nin katılımı ile yapılan kutlamaya işçiler katıldı. Kutlamada Erwin Lokere ile birlikte kutlamaya Finans Müdürü Burcu Birol, Kalite Müdürü Caner Sönmez, İSG Müdürü Emine Polat, Teknoloji Müdürü Ertuğrul Maç, Bakım Müdürü Oğuz Tamer, Operasyonlar Müdürü Çetin Asil İskender, İK Müdürü Gamze Özmen katıldı.

 

Bekaert İzmit ve Kartepe birleşti

DAHA GÜÇLÜ ÜRETİM

 İşçilerle birlikte kesilen pastanın ardından açıklama yapan Genel Müdür Erwin Lokere, “Hepiniz bu küçük kutlamaya hoş geldiniz. Bu bizim için çok büyük bir adım. Beksa ve Çelikkord’tan Bekaert’e geldik. Ortadoğu ve diğer ülkeleri beslemek için buradan güçlü bir mesaj veriyoruz. 1000 Bekaert çalışanını etkiliyor. Çalışanlar için büyük adım. Bu tüm tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi etkiliyor. Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir üretim ile yolumuza devam edeceğiz. Bir önceki dönem oldukça hareketli ve türbülanslıydı. Amacımız Bekaert için yeni bir sayfa açmaktır” dedi.

 

Bekaert İzmit ve Kartepe birleşti

ZOR BİR SÜREÇ OLDU

 İSG Müdürü Emine Polat ise “Kocaman bir aile olacağız. Avrupa’nın en güçlü şirketlerinden biri olacağız. Birbirimizi koruyup kollamaya devam edeceğiz. Bu süreç hepimize hayırlı olsun” dedi. Teknoloji Müdürü Ertuğrul Maç ise her iki fabrikanın kendine göre avantaj ve dezavantajları olduğunu söyleyerek, yeni teknolojik adımlar üretimi hızlandıracaklarını söyledi. Finans Müdürü Burcu Birol ise birleşme sürecinde yaşanan sıkıntıları anlattı.

Bekaert İzmit ve Kartepe birleşti

# HER, Türkiye, yeni, İzmit

03 May 2024 - 14:11 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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