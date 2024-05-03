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03 May 2024 - 14:42- Gündem G:

Kartepe Meclisi imar değişiklerini görüştü

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Kartepe Belediyesi’nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Maddelerin büyük bölümünü imar değişiklikleri oluşturdu.

Kartepe Meclisi imar değişiklerini görüştü mask
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OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan İstasyon ve Uzunbey Mahalleleri uygulama imar planı değişikliği oy birliği, Eşme, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri uygulama imar planı değişikliği maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis gündeminde yer alan Acısu Mahallesi, Kartepe telsiz röle istasyonu yer tahsisi ve “Trampa işlemi" maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilirken, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmasıyla ilgili ortak proje kapsamında işbirliği protokolü yapılması maddesi oybirliği, arsa vasıflı taşınmazların satışı oy çokluğu ile kabul edildi.

BAZI MADDELER KOMİSYONA HAVALE

Meclis gündeminde yer alan uygulama imar planı plan hükmü değişikliğine yapılan itiraz, içme suyu ana hatlarının planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, Köseköy mahallesi sınırı içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Çepni, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri uygulama imar planı değişikliği maddeleri İmar Komisyonu’na havale edildi.

15 MAYIS’TA TEKRAR TOPLANTI

Pazar kurulması maddesi oy birliği ile kabul edilirken, 2023 Mali yılı kesin hesabı maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Kartepe Belediyesi’nin meclis toplatışının ikinci birleşimi 15 Mayıs Çarşamba Günü saat 10.00’de yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

03 May 2024 - 14:42 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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