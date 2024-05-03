Başkan Özlü, komşularının gönül hanelerine misafir oluyor

Kentte genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk demeden herkes ile iletişim bağlarını ve gönül köprülerini kuvvetlendiren Başkan M. Yasin Özlü, Başiskeleli komşularının evlerine misafir olmaya devam ediyor.

HASTA VE YAŞLILARA VEFA ZİYARETİ

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, her fırsatta ilçedeki hasta ve yaşlı büyüklerine vefa ziyaretleri gerçekleştiriyor. Son olarak Altınkent Mahallesi’nde hasta ve yaşlı ziyareti gerçekleştirdi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu kalbine stent takılan Emekli öğretmen İbrahim Şeker’i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Özlü, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Özlü, daha sonra bir kaza sonucu yaralanan 6 yaşındaki Öykü Kaplan’ı evinde ziyaret etti. Minik Öykü’ye ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Özlü, her türlü yardım ve desteği yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

UMRE ZİYARETİ

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, hasta ve yaşlı ziyareti yanı sıra kutsal topraklarımıza giderek umre ziyaretini gerçekleştiren komşularına da misafir olmaya devam ediyor. Özlü son olarak Altınkent Mahallesi’nde ikamet eden Sadi ve Aslı Kuşbazoğlu ailesinin evine Umre ziyareti gerçekleştirdi. Yaptıkları umre ziyaretinin kabul olmasını temenni eden Başkan Özlü, bir kez daha hemşehrilerinin gönüllerine dokunarak onların hayır dualarını aldı.

Kaynak: Bülten