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- Asayiş

Vicdansızlığın görüntüsünü güvenlik kamerası işte böyle kaydetti

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücü aracıyla ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra etrafını kolaçan ederek bölgeden uzaklaştı. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Vicdansızlığın görüntüsünü güvenlik kamerası işte böyle kaydetti
Vicdansızlığın görüntüsünü güvenlik kamerası işte böyle kaydetti
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Yalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda seyir halinde olan otomobil, yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Ne olduğunu anlamayan sürücü, aracından inerek ezdiği köpeği görünce sitem ettikten sonra etrafını kolaçan ederek aracına binip bölgeden uzaklaştı. Köpeğin acıyla kıvrandığını gören vatandaşlar çaresizce başında bekledi. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün otomobille köpeği ezmesi, araçtan inerek ezdiği köpeği görünce sitem etmesi, sürücünün etrafı kolaçan ederek bölgeden uzaklaşması ve vatandaşların çaresizce köpeğin etrafında beklediği anlar yer aldı.

Vicdansızlığın görüntüsünü güvenlik kamerası işte böyle kaydetti

Vicdansızlığın görüntüsünü güvenlik kamerası işte böyle kaydetti

Vicdansızlığın görüntüsünü güvenlik kamerası işte böyle kaydetti

Kaynak: İHA

03 May 2024 - 14:48 İHA Sakarya- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Talip - köpeğin ne işi var arkadaş sokakta.. birazda bir kızdıralım değil mi köpekçileri

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 16:47
02

izmitli - vicdansızlıkğın daniskası . karasu işte falzla beklememek lazım

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 03 Mayıs 15:41
03

5441 - @izmitli 02 nolu yoruma cevabı: İzmit'te ki insanlar çok mu vicdanlı görüyoruz her gün neler oluyor...

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 03 Mayıs 16:14
01

Hayat Size Güzel Be - Köpek yüzde yüz kusurludur karayolu üzerinde uyursan ezilirsin sürücünün kabahati yoktur .kaza geneline bakılınca aracın yolda geçiş üstünlüğü var.o köpeği oraya yuvası yapanlar yüzde yüz kusurludur o iti köpegi orada kim aliştırıp beslediyse suç onundur.köpek beslediğiniz yerlere dikkat edeceksiniz.söfor mü ne yapıyordu o sırada önüne bakmıyordu.mesguldu telefon radyo sıgara aklına ne gelirse.köpekleri güvenli insanlardan uzak yerlerde besleyeceksiniz.

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 03 Mayıs 15:31
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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