Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, " Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.