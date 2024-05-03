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RTÜK’ten özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayıncılara yaptırım

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kişisel verileri ifşa eden ve özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı yayın yapan televizyonlar hakkında yaptırım kararı aldı.

RTÜK’ten özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayıncılara yaptırım mask
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü.

NOW Haber'e özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin ifşası nedeniyle idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Yaptırımın gerekçesi, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmü oldu. RTÜK, yayıncı Tele 1’in yasadaki “Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünü ihlal ettiğine karar vererek kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Kaynak: İHA

# para

03 May 2024 - 15:30 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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