Cumali Durmuş’a önemli görev

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçiminde başarısız olunca partisini kurultaya çağırmıştı. 27 Nisan’da gerçekleştirilen İYİ Parti Kurultayı’nda Meral Akşener Genel Başkanlığı bırakmış, destek verdiği aday Müsavat Dervişoğlu kazanmıştı. Kurultay’da İYİ Parti GİK Üyesi Dervişoğlu’na destek vermişti. Dervişoğlu, oluşturduğu Başkanlık Divanında İYİ Parti’nin A Takımını belirledi. Durmuş, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.