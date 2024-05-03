Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
03 May 2024 - 15:36- Siyaset G:

Cumali Durmuş’a önemli görev

ABONE OL Google News Sayfamız

27 Nisan tarihindeki Kurultayda İYİ Parti Genel Merkez Yönetimine seçilen Cumali Durmuş, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına getirildi.

Cumali Durmuş’a önemli görev mask
Cumali Durmuş’a önemli görev
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçiminde başarısız olunca partisini kurultaya çağırmıştı. 27 Nisan’da gerçekleştirilen İYİ Parti Kurultayı’nda Meral Akşener Genel Başkanlığı bırakmış, destek verdiği aday Müsavat Dervişoğlu kazanmıştı. Kurultay’da İYİ Parti GİK Üyesi Dervişoğlu’na destek vermişti. Dervişoğlu, oluşturduğu Başkanlık Divanında İYİ Parti’nin A Takımını belirledi. Durmuş, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına getirildi.

 

 

 

 

Cumali Durmuş’a önemli görev

Kaynak: Haber Merkezi

# parti, başkan

03 May 2024 - 15:36 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.843.768 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL