Başıboş köpekler, 60’dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti

İddiaya göre, Üçoluk Mahallesi’ne bırakılan başıboş köpekler, bir kümesteki 60’dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti. Mahalle muhtarı azası İrfan Terezü, “Son yaşadığımız olayda, komşumuz aradı ve olay yerine geldiğimde 60’ın üzerinde tavuk ve ördek yavrusunun telef olduğunu gördük. Önce komşu köpekleri yaptı sandık. Sonra araştırdık ki mahalleye bırakılan başıboş köpekler tarafından yapıldığını anladık. Mahallenin merkez cami yakınında sahipsiz yabancı köpekler gördük. Bu köpeklerin kimler tarafından mahallemize bırakıldığını bilmiyoruz. Yarın bu köpeklerin çocuklarımıza ve bahçelerine giden vatandaşlara saldırmasından korkuyoruz, daha kötü, vakalar yaşanabilir. Bu tür vakaların olmaması için yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Uyutun2 - Lütfen bu köpekleri yakalayın ve uyutun.. köpekleri rehabilite etmek aşılamak kisirlastirmak bahaneleri altına saklanmayin..kanunun ilgili maddesinde ne yazıyorsa onu yapın.
Hayat Size Güzel Be - Tavukların yaşam alanına vahşi hayvanlar girmiş .benim yaşam alanıma giren hayvanın geregi yapılır
Vatandaş - Valilik haberinin altında car car carlayan, hayvanların canının kutsallığından bahseden sözde hayvanseverler, gelin burayada yazın haydi.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.