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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
03 May 2024 - 15:40- Asayiş G:

Başıboş köpekler, 60’dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde mahalleye bırakıldığı iddia edilen başıboş köpekler, 60’dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti.

Başıboş köpekler, 60’dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti
Başıboş köpekler, 60’dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti
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İddiaya göre, Üçoluk Mahallesi’ne bırakılan başıboş köpekler, bir kümesteki 60’dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti. Mahalle muhtarı azası İrfan Terezü, “Son yaşadığımız olayda, komşumuz aradı ve olay yerine geldiğimde 60’ın üzerinde tavuk ve ördek yavrusunun telef olduğunu gördük. Önce komşu köpekleri yaptı sandık. Sonra araştırdık ki mahalleye bırakılan başıboş köpekler tarafından yapıldığını anladık. Mahallenin merkez cami yakınında sahipsiz yabancı köpekler gördük. Bu köpeklerin kimler tarafından mahallemize bırakıldığını bilmiyoruz. Yarın bu köpeklerin çocuklarımıza ve bahçelerine giden vatandaşlara saldırmasından korkuyoruz, daha kötü, vakalar yaşanabilir. Bu tür vakaların olmaması için yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

03 May 2024 - 15:40 İHA Sakarya- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Uyutun2 - Lütfen bu köpekleri yakalayın ve uyutun.. köpekleri rehabilite etmek aşılamak kisirlastirmak bahaneleri altına saklanmayin..kanunun ilgili maddesinde ne yazıyorsa onu yapın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 16:51
02

Hayat Size Güzel Be - Tavukların yaşam alanına vahşi hayvanlar girmiş .benim yaşam alanıma giren hayvanın geregi yapılır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 16:49
01

Vatandaş - Valilik haberinin altında car car carlayan, hayvanların canının kutsallığından bahseden sözde hayvanseverler, gelin burayada yazın haydi.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 16:36
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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