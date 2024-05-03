Gölcük Belediyesi engelleri birer birer kaldırıyor

Engelsiz Gölcük Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Gölcük Belediyesi, çalışmalar kapsamında son olarak engelli bir birey olan Meclis Üyesi Hasan Bat ve tüm engellilerin kullanımı için meclis salonuna engelli rampası yaptırdı. Mayıs ayı meclisinde salondaki yerini rampayı kullanarak alan Bat, tüm engelliler adına Gölcük Belediyesi’ne teşekkür etti.

ENGELLİLERİN SALONA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTI

31 Mart yerel seçimleri sonrasında AK Parti Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Hasan Bat ve tüm engelli bireylerin meclis salonuna erişimini kolaylaştırmak için salona engelli rampası eklenmesi kararı alındı. Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile meclis salonuna özel olarak tasarlanmış bir engelli rampası inşa edildi. Engelli bireylerin sosyal hayata tam katılımını teşvik eden çalışma tüm meclis üyelerinin takdirini kazandı.

EŞİTLİKÇİ BİR ORTAMI TEŞVİK EDEN ÖNEMLİ BİR ADIMDIR

Bir engelli birey olarak engellilere yönelik gösterilen hassasiyete yürekten teşekkür ettiğini söyleyen AK Parti Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Bat, “Gölcük Belediyesi'nin meclis salonuna engelli rampası inşa etmesi, sadece bir binaya erişimi kolaylaştırmak değil, engellilerin topluma katılımını ve eşitlikçi bir ortamda yer almasını da teşvik eden önemli bir adımdır. Bu sayede, ben ve tüm engelli hemşerilerimiz, meclis toplantılarına ve diğer kamu hizmetlerine daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor, sesimizi daha rahat duyurabiliyoruz” dedi.

ENGELLİ HEMŞERİLERİMİZ İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR GÖLCÜK

Bat, “Gölcük Belediyesi'nin engellilere verdiği değeri ve engelli hakları konusundaki hassasiyetini takdir ediyor, bu konudaki öncü ve örnek teşkil eden çalışmalarını yürekten kutluyorum. Bu vesileyle, engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışan tüm Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye çalışanlarına ve yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Engelli hemşerilerimiz için daha erişilebilir ve kapsayıcı bir Gölcük inşa etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Kaynak: Bülten