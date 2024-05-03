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Çocuklar eğlenerek öğreniyor

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Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minikler, eğlenerek öğrenmenin keyfini doyasıya yaşıyor.

Çocuklar eğlenerek öğreniyor mask
Çocuklar eğlenerek öğreniyor
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Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minikler, eğlenceli etkinliklerle öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Çayırova’nın yarınlarını oluşturacak miniklerin, geleceğe daha güzel bir şekilde hazırlanması için uzman eğitmenlerle birlikte eğitim alan minik Çayırovalıların dersleri de renkli görüntülere sahne oluyor. Çocuklar eğlenceli bir şekilde öğrendikleriyle, yarınlar için daha donanımlı bir şekilde büyüyor.

 

Çocuklar eğlenerek öğreniyor

KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Çocuk Kulüpleri’nde okul öncesi eğitim alan Çayırovalı minikler, anne çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesi, çocukların kaynaşması gibi konularda da kendilerini geliştiriyor. Bunun yanı sıra Çocuk Kulüpleri’ndeki minikler Kur’an-ı Kerim, İngilizce, değerler eğitimi, drama, müzik, kodlama gibi derslerle bilgiyle donanıyor. Derslerde gerçekleşen etkinliklerle arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren miniklerin eğlencesi gözlerine de yansıyor. Çocuk Kulüpleri eğitimleri velilerin de büyük beğenisini kazanırken, Çayırovalı veliler bu imkandan ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak: Bülten

03 May 2024 - 15:43 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

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