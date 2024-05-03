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03 May 2024 - 15:53- Gündem G:

Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek alındı

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Yahya Kaptan’da, çocuğu ısıran köpek veteriner hekim kontrolünde uyutarak güvenli bir şekilde alıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınağı'nın karantina alanına teslim edildi.

Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek alındı mask
Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek alındı
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İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs Perşembe günü saat 14.30 sularında Yahya Kaptan Mahallesi, Arasta Park AVM civarında meydana gelen bir köpek ısırma vakasına müdahale etti.

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan İzmit Belediyesi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Olay yerine ulaşan ekiplerimiz, saldırgan köpeği veteriner hekim kontrolünde uyutarak güvenli bir şekilde alıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınağı'nın karantina alanına teslim etmiştir.

GÜNDEME GELEN KONUYLA İLGİSİ YOK

Bu müdahale, son günlerde gündemde olan başıboş sokak köpeklerinin toplanması işlemiyle herhangi bir bağlantısı olmayıp, ısırılan çocuğun annesinin belediyemize başvurması sonucu gerçekleştirilen rutin bir uygulamadır.

ÇOCUĞUN KUDUZ AŞISI BAŞLADI

Olaya ilişkin şikayet kaydı alınmış ve ısırılan çocuğun kuduz aşısı karnesi de kontrol edilmiştir. İzmit Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gereken her türlü önlemi almaya devam edeceğiz.

Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek alındı

Kaynak: Haber Merkezi

# HER, Kocaeli, Büyükşehir, İzmit

03 May 2024 - 15:53 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Aa - eger bir gun bu kopekler benimcocuklarimi isirirsa o zaman sorumlu kimler varsa bizzat gorusucem

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 16:58
03

Uyutun - Lütfen bu köpeği uyutun..bir defa ağzına kan geldi. İlave olarak tek başına da değildir. Diğer köpekler de uyutulsun..nedir kardeşim bu gündüz gözüyle bu vahset bu travma çocukları parcaliyorlar ..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 16:49
02

Hayat Size Güzel Be - Ben hiç bir bayvan ile içi içe yaşamak istemiyorum benim yaşam alanıma hiç bir hayvan giremez giren hayvanın geregi yapılır .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 16:48
01

Asım Tezcan - Bu hayvanları evcilleştirip yüzyıllarca sömürdünüz, şimdi de şehrin göbeğinde beraber yaşamaya mecbursunuz. Canı istediğinde herkesi ısırabilme özgürlüğünü kullanabilir. Artık sokakların sahipleri kedi ve köpeklerdir. Sıra diğer hayvanların özgürleşmesine gelecek.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Mayıs 16:06
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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