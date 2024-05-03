Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek alındı

İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs Perşembe günü saat 14.30 sularında Yahya Kaptan Mahallesi, Arasta Park AVM civarında meydana gelen bir köpek ısırma vakasına müdahale etti.
Yaşanan olay sonrası açıklama yapan İzmit Belediyesi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Olay yerine ulaşan ekiplerimiz, saldırgan köpeği veteriner hekim kontrolünde uyutarak güvenli bir şekilde alıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınağı'nın karantina alanına teslim etmiştir.
GÜNDEME GELEN KONUYLA İLGİSİ YOK
Bu müdahale, son günlerde gündemde olan başıboş sokak köpeklerinin toplanması işlemiyle herhangi bir bağlantısı olmayıp, ısırılan çocuğun annesinin belediyemize başvurması sonucu gerçekleştirilen rutin bir uygulamadır.
ÇOCUĞUN KUDUZ AŞISI BAŞLADI
Olaya ilişkin şikayet kaydı alınmış ve ısırılan çocuğun kuduz aşısı karnesi de kontrol edilmiştir. İzmit Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gereken her türlü önlemi almaya devam edeceğiz.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Aa - eger bir gun bu kopekler benimcocuklarimi isirirsa o zaman sorumlu kimler varsa bizzat gorusucem
Uyutun - Lütfen bu köpeği uyutun..bir defa ağzına kan geldi. İlave olarak tek başına da değildir. Diğer köpekler de uyutulsun..nedir kardeşim bu gündüz gözüyle bu vahset bu travma çocukları parcaliyorlar ..
Hayat Size Güzel Be - Ben hiç bir bayvan ile içi içe yaşamak istemiyorum benim yaşam alanıma hiç bir hayvan giremez giren hayvanın geregi yapılır .
Asım Tezcan - Bu hayvanları evcilleştirip yüzyıllarca sömürdünüz, şimdi de şehrin göbeğinde beraber yaşamaya mecbursunuz. Canı istediğinde herkesi ısırabilme özgürlüğünü kullanabilir. Artık sokakların sahipleri kedi ve köpeklerdir. Sıra diğer hayvanların özgürleşmesine gelecek.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.