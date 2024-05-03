Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek alındı

İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs Perşembe günü saat 14.30 sularında Yahya Kaptan Mahallesi, Arasta Park AVM civarında meydana gelen bir köpek ısırma vakasına müdahale etti.

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan İzmit Belediyesi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Olay yerine ulaşan ekiplerimiz, saldırgan köpeği veteriner hekim kontrolünde uyutarak güvenli bir şekilde alıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınağı'nın karantina alanına teslim etmiştir.

GÜNDEME GELEN KONUYLA İLGİSİ YOK

Bu müdahale, son günlerde gündemde olan başıboş sokak köpeklerinin toplanması işlemiyle herhangi bir bağlantısı olmayıp, ısırılan çocuğun annesinin belediyemize başvurması sonucu gerçekleştirilen rutin bir uygulamadır.

ÇOCUĞUN KUDUZ AŞISI BAŞLADI

Olaya ilişkin şikayet kaydı alınmış ve ısırılan çocuğun kuduz aşısı karnesi de kontrol edilmiştir. İzmit Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gereken her türlü önlemi almaya devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi