Bu çikolatalara zam geldi!

Nestle Çikolata ve Gofretlere dün geceden geçerli olmak üzere zam geldi. İşte zamlı fiyatlar:
Damak stickler 12.50₺
Damak Batonlar 29₺
Damak baklava baton 31₺
Sütlü kare 30₺
Beyaz kare 30₺
Bitter kare 30₺
Damak kare 55₺
Damak inci kare 55₺
Damak gece 55₺
Damak Baklava 56.50₺
Damak ilkhasat 56.50₺
Damak krokan 56.50₺
Damak Lokum 56.50₺
Damak dikdörtgen 56.50₺
Nestle %60-%82 - 42₺
Sütlü baton 17₺
Beyaz baton 17₺
Nestle Tam fıstıklı 52₺
1927 extra sütlü 35₺
Nestle caramel macchto 42₺
Limonlu kare 35₺
Altın karamel 35₺
Corn flakes kare 34₺
Nesquik kare 34₺
KitKat 15₺
Crunch patt 12₺
1927 latte ve fındıklı 14₺
1927 sütlü ve bitter 12₺
18G Gofretler 5.50₺
Nesquik gofret 18g 6₺
Kaplamasız gofret 6₺
Nesquik sandviç gofret 7.5₺
26.7G Gofretler 9₺
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.