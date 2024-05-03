Keleş: Başarı hikayesi yazmak istiyorsak özel sektörü dahil etmeliyiz

ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ BİR KONU

Kocaeli’nin kentsel dönüşüm çalışmalarında geldiği nokta ve bundan sonrası hakkında konuşan Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, konuyla ilgili “Kentsel dönüşüm Kocaeli Müteahhitler Birliği’nin hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. 1999’dan bugüne arzu edilen tempoda olmasa da kentsel dönüşümde yol aldık. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle bugüne kadar çalışmaları yaptık. 6 Şubat depreminde 2000 yılı öncesi yapılmış yapıların riskini birlikte gördük. 6 Şubat, deprem riski taşıyan şehirlerimizde uyanışı sağladı. Kocaeli 25 yıl önce yaşadığı depremin ardından 6 Şubat ile çalışmalara hız verdi.

DEPREM EKONOMİYE DE ZARAR VERİYOR

İlk işimiz kentteki yapı envanterimizi ortaya çıkarmaktı ve Büyükşehir Belediyemiz ile İnşaat Mühendisleri Odamız protokol imzalayarak çalışmalara başladı. 120 bin konut-130 iş yeri için envanter çalışması yapıldı, yaklaşık 150 bin bağımsız alanın depremde risk taşıdığı ortaya çıktı. Konutlarımızla birlikte daha önce valimize ve büyükşehir belediye başkanımıza da ifade ettiğimiz büyük bir sıkıntı var. Kent ticaretinin depreme karşı dayanıklılığı. Deprem ekonomiye de büyük zarar veriyor. Depremin yaralarını sarmak ve yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırmak ancak ekonomiyle mümkün olabiliyor.

SADECE KAMU ÜZERİNDEN YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

İstanbul yıkıldığında orayı ayağa kaldırabilecek kentlerin başında Kocaeli geliyor ama önce burası ayakta kalmalı. Kocaeli depreme hızla hazırlanırsa ticaretinde, sanayisinde, ekonomiye kazandırdıklarında kesinti yaşanmaz. Kocaeli devasa bir ekonomiye sahip, dönüşümde daha fazla yol almak istiyorsak bunu sadece kamu üzerinden yapmamız mümkün değil. Kamu 12 yılda 1 milyon 200 bin konut üretti. Özel sektör Kocaeli’de yıllık 15-20 bin konut üretiyor. Özel sektöre gerekli adımlar atıldığında üretim rakamı yılda 30 bine çıkabilir. Kentsel dönüşümde bir başarı hikâyesi yazmak istiyorsak özel sektör işin içerisine dâhil olmalı.

KONUTLAR ADINA PROTOKOL İMZALAYALIM

OSB’lere, sanayi sitelerine, odalara, STK’lara riski anlatmalı ve sürece katmalıyız. Günlük 2 milyar TL üretim yapılmazsa ne olur? Firmalar ne hale gelir? Bugün Kocaeli’deki tüm firmalara durumu anlatmak, iş ve işgücünü korumak için gerekli adımlara katkı vermelerini sağlamalıyız. Firmalarla okul yaptırmak için protokol imzalanıyor. Artık okul değil, kentsel dönüşümde evleri yıkılacak ve yeni evi yapılana kadar bir yerde barınması gereken insanlar için inşa edilecek konutlar için protokol imzalayalım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızdan da sözünü aldığımız rezerv alanlar hızla yerel yönetime devredilmeli.

DEPREM ŞU ANDA ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ

Okullar için yapılan protokoller rezerv alanlarda, evi yıkılacak vatandaşımızın kalacağı geçici konutların inşası için yapılmalı çünkü artık önceliğimiz depremde kent insanını, kenti ayakta tutmak olmalı. Buranın ayakta kalması İstanbul için de önemli. Artık firmalardan konut bağışı alınmalı, yer devlet tarafından tahsis edilmeli. Okul bağışları vergiden düşüyor, konut bağışı de vergiden düşebilir. Eğitim yatırımları önceliktir fakat deprem bugün önceliğimiz. Deprem sonrası yaşanacak muhtemel tablonun anlatılacağı herkes seve seve yapı stoğumuzu iyi hale getirmek için çalışacaktır.

KOCAELİ BÜTÇESİ İSTANBUL’UN 10’DA 1’İ

Kentte bu çalışmaların yapılması gerekirken Ankara’da da yapılması gereken çalışmalar ve atılması gereken adımlar var. O adımlardan biri İstanbul özelinde açıklanmış, 300 bin bağımsız bölüm için önem arz eden 1 milyon 500 bin TL’lik kentsel dönüşüm desteğinin Kocaeli’yi de kapsaması gerekliliğidir. İstanbul’da desteğin kapsadığı rakam 300 bin, Kocaeli’de bu destekten yararlanabilecek bağımsız bölüm sayısı yaklaşık 20-30 bin civarı. Bu desteğin Kocaeli bütçesi İstanbul’a ayrılan bütçenin 10’da 1’i. Kocaeli desteğe dâhil edildiği takdirde İstanbul’a da yardımcı olunacaktır” ifadelerini kullandı.