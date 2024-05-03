Bir rakı grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Efe rakı grubunun fiyatlarına ortalama yüzde 12,5 oranında zam geçişi oldu.
Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Zammın ardından Efe Gold 70'lik 969 lira olurken Efe göbek 70'lik 995 TL oldu.
Bir #zam da Efe rakı gurubuna #ZamGeldi #enflasyon zam yağmuru devam ediyor. pic.twitter.com/kZ0MN32KX6
— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 3, 2024
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.