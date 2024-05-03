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Bir rakı grubuna daha zam geldi

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Son olarak, 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla, Beylerbeyi rakı grubuna yaklaşık %15 oranında zam gelmişti. Zamlara bir yenisi daha eklendi. Efe rakı grubuna ortalama yüzde 12,5 oranında zam yapıldı.

Bir rakı grubuna daha zam geldi mask
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Efe rakı grubunun fiyatlarına ortalama yüzde 12,5 oranında zam geçişi oldu.

Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden  duyurdu.

Zammın ardından Efe Gold 70'lik 969 lira olurken Efe göbek 70'lik 995 TL oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, Zam

03 May 2024 - 16:18 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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