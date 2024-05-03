CHP İl Başkanı Sarı: Aynı hava Kocaeli’de de görülüyor

OLMASI GEREKEN BİR GÖRÜŞMEYDİ

8 yıllık aranın ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP’nin genel başkanı bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşme Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i bir araya getirirken kamuoyunun dikkati de bu görüşmedeydi. 1 saat 35 dakika süren görüşmede neler konuşulduğuna dair tarafların aldığı karar sonucu açıklama yapılmazken yapılan görüşmeyle ilgili CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı konuştu. Kamuoyunun merakla beklediği görüşme hakkında konuşan Bülent Sarı şunları söyledi: “Olması gereken bir görüşmeydi ve Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız görüştü.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OLABİLİR

Ülkemizin çıkarları için görüşme yaptılar, gayet olumlu bir görüşme. Yapılan görüşmeyle birlikte ortaya çıkan aynı hava Kocaeli’de de görülüyor. Geçtiğimiz günlerde CHP’li belediye başkanlarımızla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret ettik ve ‘Hayırlı olsun’ dedik. Burada aynı hava zaten var. Tahir Bey de bizi ziyaret edeceğini ifade etti. Sonuçta vatandaşımızın bizlere verdiği oylar doğrultusunda hareket ediyoruz. AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile benzer görüşme olur mu? Bunu bilemem ama önümüzdeki günlerde olabilir, neden olmasın? Şahin Bey de sonuçta dostumuz”