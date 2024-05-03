16 yaşındaki Feyza Milli takımda ilk golünü attı

Feyza İrtürk, U-16 Kız Milli Takımının Belarus’ta düzenlenen turnuvada Kazakistan ile oynanan maçta Milli formayı giydi. Maça ikinci yarıda giren Feyza İrtürk, 88.dakikada attığı golle U-16 Kız Milli Takımının 5-0 öne geçiren golü attı. Feyza İrtürk’ün ilk Milli maçta gol atması Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nde çok büyük sevinç yarattı.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aa - Aferin kizimiza basarilar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.