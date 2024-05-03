Kocaeli Fırıncılar Odası’nın, Ticaret Bakanlığı’na yaptığı ekmek zammı başvurusu 3 Mayıs Cuma günü onaylandı. Buna göre 210 gramı 8 TL olan ekmek 6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 200 gramı 10 TL’den satılacak. Bu kararla birlikte Kocaeli Halk Ekmek’te de yeni fiyat ve gramaj belli oldu. 210 gramı 5 lira 50 kuruştan satışa sunulan halk ekmek 6 Mayıs ile birlikte 200 gramı 7 lira 50 kuruştan satılmaya başlanacak.
03 May 2024 - 16:56- Ekonomi Güncelleme:
Halk ekmeğin fiyatı belli oldu
6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak olan yeni ekmek gramajı-fiyatı sonrası halk ekmekte de fiyat ve gramaj belli oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.