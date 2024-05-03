Halk ekmeğin fiyatı belli oldu

Kocaeli Fırıncılar Odası’nın, Ticaret Bakanlığı’na yaptığı ekmek zammı başvurusu 3 Mayıs Cuma günü onaylandı. Buna göre 210 gramı 8 TL olan ekmek 6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 200 gramı 10 TL’den satılacak. Bu kararla birlikte Kocaeli Halk Ekmek’te de yeni fiyat ve gramaj belli oldu. 210 gramı 5 lira 50 kuruştan satışa sunulan halk ekmek 6 Mayıs ile birlikte 200 gramı 7 lira 50 kuruştan satılmaya başlanacak.