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03 May 2024 - 17:11- Gündem G:

Fahiş fiyata cezalar 10 kat artırılıyor

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Fahiş fiyat uyguladığı ve stokçuluk yaptığı tespit edilenlere verilecek cezalar 10 katına kadar artıyor. Ayrıca stokçuluk yapanlara 6 güne kadar iş yeri kapatma cezası da verilebilecek. Meclis'e sunulan yeni kanun teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.

Fahiş fiyata cezalar 10 kat artırılıyor mask
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Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler , Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler'in verdiği bilgiye göre, Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 23 maddeden oluşuyor.

İŞ YERİ KAPATMA CEZASI

Güler, "Bu teklifle fiyat artışı için bugüne kadar uygulanan para cezalarını artırıyoruz. Stokçuluk yapanlarla ilgili 6 güne kadar iş yeri kapatma cezası geliyor." dedi.

Düzenleme ile fahiş fiyat artışı için öngörülen ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Stokçuluk için öngörülen ceza tutarı ise her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar yükseltilecek.

Ayrıca, bir takvim yılı içinde en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler yedi güne kadar kapatma cezası ile karşılaşacak.

Yasada ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmaların sürelerinin uzamasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler de bulunuyor.

Kaynak: AA

# HER, parti, para, ceza

03 May 2024 - 17:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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