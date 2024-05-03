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03 May 2024 - 17:22- Gündem G:

Sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

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İzmit’te bir anda bastıran sağanak yağmur dışarıya tedbirsiz çıkan vatandaşları mağdur etti. Sağanak kısa sürede etkili oldu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
Sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
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İzmit’te akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış vatandaşları ıslattı. Tedbirsiz vatandaşlar yağmurdan korunmak için işyerleri ve apartmanların koruma alanlarına saklandı. Dışarıya şemsiye ile çıkan vatandaşlar ise yağmuru en az hasarla atlatan isimler oldu.

# İzmit

03 May 2024 - 17:22 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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