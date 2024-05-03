Sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

İzmit’te akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış vatandaşları ıslattı. Tedbirsiz vatandaşlar yağmurdan korunmak için işyerleri ve apartmanların koruma alanlarına saklandı. Dışarıya şemsiye ile çıkan vatandaşlar ise yağmuru en az hasarla atlatan isimler oldu.