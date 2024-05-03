İzmit’te akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış vatandaşları ıslattı. Tedbirsiz vatandaşlar yağmurdan korunmak için işyerleri ve apartmanların koruma alanlarına saklandı. Dışarıya şemsiye ile çıkan vatandaşlar ise yağmuru en az hasarla atlatan isimler oldu.
03 May 2024 - 17:22- Gündem Güncelleme:
Sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
İzmit’te bir anda bastıran sağanak yağmur dışarıya tedbirsiz çıkan vatandaşları mağdur etti. Sağanak kısa sürede etkili oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ugurrrks - Söyleniyor zaten yağmur yağacağı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.