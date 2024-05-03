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Kirada Yüzde 25 Zam Sınırı Sürecek mi?

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Merkez Bankası'nın faizi sabit tuttuğu Nisan ayı toplantısının özeti yayınlandı. 1 Temmuz 2024'te sona erecek olan kiraya zamda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının sürüp sürmeyeceği merak konusuydu. Para Politikası Kurulu özetinde, kirada zam sınırlamasıyla ilgili önemli ipuçları bulunuyor.

Kirada Yüzde 25 Zam Sınırı Sürecek mi? mask
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Para Politikası Kurulu'nun toplantı özeti yayımlanırken açıklamada kira sınırlamasıyla ilgili ifadeler dikkat çekti. 2 Temmuz'a kadar geçerli olan 'kirada yüzde 25 sınırı'yla ilgili, "Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir" denildi

Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in bildirdiğine göre, konut kiralarında yüzde 25'lik tavan zam uygulaması, 2 Temmuz 2024'te sona erecek. 2022'de 1 yıllığına yürürlüğe giren uygulama, 2023'te 1 yıl daha uzatılmıştı. 2 Temmuz'a yaklaşılırken sınırın devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili TCMB'nin bugün yayımladığı 'Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde yer alan mesaj dikkat çekti.

"YAKIN GELECEKTE YÜRÜRLÜKTEN KALKACAK"

Açıklamada, "Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir" denildi.

YÜZDE 25 SINIRI KALKARSA NE OLACAK?

Uygulamaya devam edilmezse ya da yeni bir sınır getirilmezse, kira zamları önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak. Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına göre; mayıs ayında uygulanacak oran yüzde 59.64 olarak gerçekleşti. Yani bu ay yüzde 25 sınırı olmasaydı tavan oran olarak yüzde 59.64 uygulanacaktı.

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, Zam, para

03 May 2024 - 17:38 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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