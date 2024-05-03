BAL’da kritik maçlar

Temsilcimiz, bu kritik maçı kazanıp, lider Çorluspor’un da sahasında Yuvacıkspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. İki maçın da başlama saati 15.00 olarak belirlendi.
GÖLCÜKSPOR VE KULLAR KENDİ SAHALARINDA
Gebzespor’un şampiyonluğa oynadığı BAL 2.Grup’ta üç takımımızda ligde kalma mücadelesi yapıyor. İl sıralamasında avantaj sağlamak isteyen takımlarımızdan Gölcükspor ile Kullarspor, Pazar gününü sahalarında oynayacakları maçla geçirecekler. Gölcükspor, ligden düşmesi kesinleşen Lüleburgaz ile karşılaşacak. Geçen hafta deplasmanda farklı kazanan Kullarspor, il sıralamasında Gölcükspor’u puan olarak yakalamıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Pazar günü Başiskele Stadı’nda Tekirdağ Kapaklıspor’u konuk edecek. Gölcük ve Başiskele Stadı’ndaki maçların başlama saati 15.00. Geçen hafta evinde 90+6’da yediği golle İfaspor’a mağlup olan Diliskelesispor da Babaeskispor deplasmanına çıkacak.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
26
20
4
2
67
13
64
26
20
3
3
72
12
63
27
17
4
6
64
16
55
26
15
7
4
54
21
52
26
15
5
6
50
25
50
26
13
5
8
56
21
44
26
13
5
8
40
31
44
26
12
4
10
38
26
40
26
9
6
11
39
35
33
26
10
3
13
49
47
33
26
8
2
16
24
45
26
27
8
1
18
34
57
25
26
6
3
17
25
47
21
26
1
1
24
12
110
4
26
1
3
22
8
126
3
HAFTANIN MAÇLARI
5 MAYIS PAZAR
15.00 Uzunköprü-Feriköyspor
15.00 İfaspor-Gebzespor
15.00 Çorluspor-Yuvacıkspor
15.00 Kullarspor-Kapaklıspor
15.00 Babaeski-Diliskelesispor
15.00 Sarayspor-Keşanspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.