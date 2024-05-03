BAL’da kritik maçlar

Temsilcimiz, bu kritik maçı kazanıp, lider Çorluspor’un da sahasında Yuvacıkspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. İki maçın da başlama saati 15.00 olarak belirlendi.

GÖLCÜKSPOR VE KULLAR KENDİ SAHALARINDA

Gebzespor’un şampiyonluğa oynadığı BAL 2.Grup’ta üç takımımızda ligde kalma mücadelesi yapıyor. İl sıralamasında avantaj sağlamak isteyen takımlarımızdan Gölcükspor ile Kullarspor, Pazar gününü sahalarında oynayacakları maçla geçirecekler. Gölcükspor, ligden düşmesi kesinleşen Lüleburgaz ile karşılaşacak. Geçen hafta deplasmanda farklı kazanan Kullarspor, il sıralamasında Gölcükspor’u puan olarak yakalamıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Pazar günü Başiskele Stadı’nda Tekirdağ Kapaklıspor’u konuk edecek. Gölcük ve Başiskele Stadı’ndaki maçların başlama saati 15.00. Geçen hafta evinde 90+6’da yediği golle İfaspor’a mağlup olan Diliskelesispor da Babaeskispor deplasmanına çıkacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

HAFTANIN MAÇLARI

5 MAYIS PAZAR

15.00 Uzunköprü-Feriköyspor

15.00 İfaspor-Gebzespor

15.00 Çorluspor-Yuvacıkspor

15.00 Kullarspor-Kapaklıspor

15.00 Babaeski-Diliskelesispor

15.00 Sarayspor-Keşanspor