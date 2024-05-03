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03 May 2024 - 18:14- Spor G:

BAL’da kritik maçlar

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Bölgesel Amatör Lig’de son iki haftaya girildi. 2.Grup’ta yer alan temsilcilerimizden Gebzespor, Pazar günü İstanbul’da İfaspor ile karşılaşacak.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
BAL’da kritik maçlar mask
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Temsilcimiz, bu kritik maçı kazanıp, lider Çorluspor’un da sahasında Yuvacıkspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. İki maçın da başlama saati 15.00 olarak belirlendi.

GÖLCÜKSPOR VE KULLAR KENDİ SAHALARINDA

Gebzespor’un şampiyonluğa oynadığı BAL 2.Grup’ta üç takımımızda ligde kalma mücadelesi yapıyor. İl sıralamasında avantaj sağlamak isteyen takımlarımızdan Gölcükspor ile Kullarspor, Pazar gününü sahalarında oynayacakları maçla geçirecekler. Gölcükspor, ligden düşmesi kesinleşen Lüleburgaz ile karşılaşacak. Geçen hafta deplasmanda farklı kazanan Kullarspor, il sıralamasında Gölcükspor’u puan olarak yakalamıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Pazar günü Başiskele Stadı’nda Tekirdağ Kapaklıspor’u konuk edecek. Gölcük ve Başiskele Stadı’ndaki maçların başlama saati 15.00. Geçen hafta evinde 90+6’da yediği golle İfaspor’a mağlup olan Diliskelesispor da Babaeskispor deplasmanına çıkacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

26

20

4

2

67

13

64

2.GEBZESPOR

26

20

3

3

72

12

63

3.TAÇSPOR

27

17

4

6

64

16

55

4.İFA

26

15

7

4

54

21

52

5.FERİKÖY

26

15

5

6

50

25

50

6.KULLAR 1975 SPOR

26

13

5

8

56

21

44

7.GÖLCÜKSPOR

26

13

5

8

40

31

44

8.DİLİSKELESİSPOR

26

12

4

10

38

26

40

9.KEŞAN SPOR

26

9

6

11

39

35

33

10.KAPAKLISPOR

26

10

3

13

49

47

33

11.UZUNKÖPRÜSPOR

26

8

2

16

24

45

26

12.YUVACIKSPOR

27

8

1

18

34

57

25

13.SARAY SPOR 1953

26

6

3

17

25

47

21

14.BABAESKİSPOR

26

1

1

24

12

110

4

15.LÜLEBURGAZSPOR

26

1

3

22

8

126

3

 

HAFTANIN MAÇLARI

5 MAYIS PAZAR

15.00 Uzunköprü-Feriköyspor

15.00 İfaspor-Gebzespor

15.00 Çorluspor-Yuvacıkspor

15.00 Kullarspor-Kapaklıspor

15.00 Babaeski-Diliskelesispor

15.00 Sarayspor-Keşanspor

# hafta

03 May 2024 - 18:14 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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