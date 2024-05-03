Mehmet’in tedbir kararı kaldırıldı

Adalet - Bundan sonra isteyen istediğine küfür ve hakaret edebilir o zaman

Ceza kısmı ne gelince ise ; ilk oynayacağı maç önemli ise ona göre tedbiri kaldırırlar ya da maç seçerek cezayı uygularlar

Oh ne güzel dünya

Bir de bu federasyon disiplin kurulu salı ve perşembe toplanmıyorlarlıydı

Cuma günü apar topar nasıl toplandılar

Bu yaptırım diğer amatörlere de bundan sonra uygulanacak mı acaba …..