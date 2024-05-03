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03 May 2024 - 18:38- Spor G:

Mehmet’in tedbir kararı kaldırıldı

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Tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk için verilen tedbir kararı kaldırıldı.

Mehmet’in tedbir kararı kaldırıldı mask
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Mehmet Öztürk yarın Bölgesel Amatör Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı Bağdatspor maçında forma giyebilecek

KALEDE OLABİLECEK

Karamürselspor ile Bağdatspor arasında oynanacak olan kritik baraj maçı öncesinde Karamürselspor cephesi gelen haberle şoka uğramıştı. Tedbir kararına itiraz eden sarı lacivertliler resmi başvuruda bulundu. Bugün yapılan toplantının ardından İl Disiplin Kurulu Mehmet Öztürk için alınan tedbir kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Kritik karşılaşma yarın saat 16.30’da Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak.

Kaynak: Spor servisi

# Karamürselspor

03 May 2024 - 18:38 - Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Adalet - Bundan sonra isteyen istediğine küfür ve hakaret edebilir o zaman

Ceza kısmı ne gelince ise ; ilk oynayacağı maç önemli ise ona göre tedbiri kaldırırlar ya da maç seçerek cezayı uygularlar

Oh ne güzel dünya

Bir de bu federasyon disiplin kurulu salı ve perşembe toplanmıyorlarlıydı

Cuma günü apar topar nasıl toplandılar

Bu yaptırım diğer amatörlere de bundan sonra uygulanacak mı acaba …..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 20:55
01

Takipçisi Olacağız... - 2 yönden iyi oldu kalktığı;

1 - Bundan sonraki yıllarda küfür ve hakaretten perşembe gününden sporcusuna tedbir konulan kulüpler emsal gösterip cuma günü kararı kaldırabilecek

2 - Bahane üretilemeyecek

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Mayıs 20:01

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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