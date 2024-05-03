Mehmet’in tedbir kararı kaldırıldı

Mehmet Öztürk yarın Bölgesel Amatör Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı Bağdatspor maçında forma giyebilecek
KALEDE OLABİLECEK
Karamürselspor ile Bağdatspor arasında oynanacak olan kritik baraj maçı öncesinde Karamürselspor cephesi gelen haberle şoka uğramıştı. Tedbir kararına itiraz eden sarı lacivertliler resmi başvuruda bulundu. Bugün yapılan toplantının ardından İl Disiplin Kurulu Mehmet Öztürk için alınan tedbir kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Kritik karşılaşma yarın saat 16.30’da Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Adalet - Bundan sonra isteyen istediğine küfür ve hakaret edebilir o zaman
Ceza kısmı ne gelince ise ; ilk oynayacağı maç önemli ise ona göre tedbiri kaldırırlar ya da maç seçerek cezayı uygularlar
Oh ne güzel dünya
Bir de bu federasyon disiplin kurulu salı ve perşembe toplanmıyorlarlıydı
Cuma günü apar topar nasıl toplandılar
Bu yaptırım diğer amatörlere de bundan sonra uygulanacak mı acaba …..
Takipçisi Olacağız... - 2 yönden iyi oldu kalktığı;
1 - Bundan sonraki yıllarda küfür ve hakaretten perşembe gününden sporcusuna tedbir konulan kulüpler emsal gösterip cuma günü kararı kaldırabilecek
2 - Bahane üretilemeyecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.