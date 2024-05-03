Bankada 2 müşteri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Çayırova ilçesinde Yenimahalle Fatih Caddesi'nde bulunan bir bankada henüz bilinmeyen sebeple O.Ö. ile R.K. arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.Ö., R.K'yi bıçakladı. R.K. kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan R.K'ye ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.