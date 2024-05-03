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03 May 2024 - 19:04- Asayiş G:

Bankada 2 müşteri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir bankada 2 müşteri arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kayıplara karıştı.

Bankada 2 müşteri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı mask
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Edinilen bilgilere göre, Çayırova ilçesinde Yenimahalle Fatih Caddesi'nde bulunan bir bankada henüz bilinmeyen sebeple O.Ö. ile R.K. arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.Ö., R.K'yi bıçakladı. R.K. kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan R.K'ye ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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03 May 2024 - 19:04 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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