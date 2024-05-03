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Derincespor’da kulaklar Ankara’da olacak

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2.Lig Kırmızı Grup’ta son haftaya düşme hattında giren Belediye Derincespor, bugün sahasında ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ile karşılaşacak.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Derincespor’da kulaklar Ankara’da olacak mask
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Sarı-Lacivertli ekip, kendi maçını kazanıp, 2 puan üzerinde bulunan Etimesgut Belediyespor’un ise Ankara’da İnegölspor ile oynayacağı maçtan puan kaybetmesini bekleyecek. İki maçın başlama saati de 15.00 olarak belirlendi.

DENİZLİSPOR’U YENMESİ YETMEYECEK

Geçen hafta deplasmanda Menemen FK ile oynadığı maçı 7-1 gibi farklı skorla kaybeden Belediye Derincespor, son haftaya avantajını kaybederek giriyor. 37 puanla düşme hattında yer alan Sarı-Lacivertli ekip, bugün evinde ligden düşen Denizlispor ile karşılaşacak. Temsilcimizin, bu maçı kazanması yetmeyecek. Hemen üzerinde bulunan 38 puanlı Sarıyer ile 39 puanlı Etimesgut Belediyespor’un da puan kaybetmesi gerekecek.

ANKARA’DAN HABER BEKLEYECEK

Derincespor, Taner Gülleri’nin takımın başına gelmesinden sonra çok iyi çıkış yakaladı, geçen haftaya kadar da düşme hattının üzerinden bulunuyordu. Geçen hafta İzmir’de 1 puanın bile kendisine yeteceği maçta Menemen FK’ya farklı skorla yenildi. Bu yenilgi ile birlikte düşme hattına yeniden inen Derincespor’un tek umudu Ankara’daki maçta İnegölspor’un Etimesgut Belediyespor’dan puan alması olacak.  Düşme korkusu yaşayan Sarıyer’in deplasmanda Uşakspor’u rahat yenmesi bekleniyor.

 

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

35

24

8

3

73

26

47

80

2.GMG KASTAMONUSPOR

35

23

8

4

61

24

37

77

3.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

35

20

11

4

64

27

37

71

4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

35

19

7

9

67

41

26

64

5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

35

18

9

8

54

32

22

63

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

35

18

5

12

61

46

15

59

7.ISPARTA 32 SPOR

35

17

3

15

39

46

-7

54

8.İNEGÖLSPOR

35

13

9

13

45

46

-1

48

9.SOMASPOR

35

13

8

14

38

41

-3

47

10.FETHİYESPOR

35

10

14

11

45

44

1

44

11.AKSARAY BELEDİYE SPOR

36

10

12

14

29

30

-1

42

12.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

35

11

9

15

39

57

-18

42

13.ARNAVUTKÖY BLD.

35

10

11

14

42

44

-2

41

14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

35

11

6

18

24

37

-13

39

15.SARIYER

35

9

11

15

41

46

-5

38

16.BELEDİYE DERİNCESPOR

35

9

10

16

36

42

-6

37

17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

35

9

9

17

41

62

-21

36

18.DENİZLİSPOR

35

8

8

19

36

55

-19

32

19.UŞAK SPOR A.Ş.

35

1

2

32

14

103

-89

5

 

# futbol, hafta

03 May 2024 - 19:28 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Modifiye - Kulağımıza kötü şeyler geliyor. Düşeceksende onurunla gururunla düş. 150 bin nüfuslu ilçeyi rezil etmeyin.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Mayıs 19:43

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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