Derincespor’da kulaklar Ankara’da olacak

Sarı-Lacivertli ekip, kendi maçını kazanıp, 2 puan üzerinde bulunan Etimesgut Belediyespor’un ise Ankara’da İnegölspor ile oynayacağı maçtan puan kaybetmesini bekleyecek. İki maçın başlama saati de 15.00 olarak belirlendi.

DENİZLİSPOR’U YENMESİ YETMEYECEK

Geçen hafta deplasmanda Menemen FK ile oynadığı maçı 7-1 gibi farklı skorla kaybeden Belediye Derincespor, son haftaya avantajını kaybederek giriyor. 37 puanla düşme hattında yer alan Sarı-Lacivertli ekip, bugün evinde ligden düşen Denizlispor ile karşılaşacak. Temsilcimizin, bu maçı kazanması yetmeyecek. Hemen üzerinde bulunan 38 puanlı Sarıyer ile 39 puanlı Etimesgut Belediyespor’un da puan kaybetmesi gerekecek.

ANKARA’DAN HABER BEKLEYECEK

Derincespor, Taner Gülleri’nin takımın başına gelmesinden sonra çok iyi çıkış yakaladı, geçen haftaya kadar da düşme hattının üzerinden bulunuyordu. Geçen hafta İzmir’de 1 puanın bile kendisine yeteceği maçta Menemen FK’ya farklı skorla yenildi. Bu yenilgi ile birlikte düşme hattına yeniden inen Derincespor’un tek umudu Ankara’daki maçta İnegölspor’un Etimesgut Belediyespor’dan puan alması olacak. Düşme korkusu yaşayan Sarıyer’in deplasmanda Uşakspor’u rahat yenmesi bekleniyor.

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU