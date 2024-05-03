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Nusretiyespor kupasını alacak

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2.Küme D Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Nusretiyespor, geçen hafta deplasmanda Uzuntarlaspor’u 2-0 yenip, şampiyonluğunu ilan etmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, bugün Derbent Stadı’nda oynanacak Başiskele Birlikspor maçında taraftarının huzurunda şampiyonluk turunu atacak.

Kenan Meriç
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DERBENT STADI’NDAKİ MAÇ 17.00’DE BAŞLAYACAK

Derbent Stadı’ndaki maçın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Bu karşılaşma Play-Off yarışı yapan Başiskele Birlikspor açısından da önem taşıyor. Geçen hafta kulüp başkanlığını bırakan Fatih Kıyar, ligde kalan son iki maçlarını da kazanıp, yenilgisiz olarak sezonu tamamlamak istediklerini söyledi. Fatih Kıyar, ayrıca bugünkü maça Nusretiyesporlu taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirtti.

# hafta

03 May 2024 - 19:35 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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