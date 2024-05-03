Nusretiyespor kupasını alacak

DERBENT STADI’NDAKİ MAÇ 17.00’DE BAŞLAYACAK
Derbent Stadı’ndaki maçın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Bu karşılaşma Play-Off yarışı yapan Başiskele Birlikspor açısından da önem taşıyor. Geçen hafta kulüp başkanlığını bırakan Fatih Kıyar, ligde kalan son iki maçlarını da kazanıp, yenilgisiz olarak sezonu tamamlamak istediklerini söyledi. Fatih Kıyar, ayrıca bugünkü maça Nusretiyesporlu taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirtti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.