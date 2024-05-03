Nusretiyespor kupasını alacak

DERBENT STADI’NDAKİ MAÇ 17.00’DE BAŞLAYACAK

Derbent Stadı’ndaki maçın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Bu karşılaşma Play-Off yarışı yapan Başiskele Birlikspor açısından da önem taşıyor. Geçen hafta kulüp başkanlığını bırakan Fatih Kıyar, ligde kalan son iki maçlarını da kazanıp, yenilgisiz olarak sezonu tamamlamak istediklerini söyledi. Fatih Kıyar, ayrıca bugünkü maça Nusretiyesporlu taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirtti.