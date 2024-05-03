5 evi soyan 2 kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 15 Kasım 2023-5 Mart 2024 tarihleri arasında Gebze, Darıca ve Çayırova'daki 5 farklı evden toplamda 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. İnceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Z.G. ve S.A. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.