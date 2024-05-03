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Yağmur trafiği felç etti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de yağış etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede çıkan şiddetli rüzgar denizi taşırırken yağmur sebebiyle de trafik felç oldu.

Yağmur trafiği felç etti
Yağmur trafiği felç etti
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Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında  Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu. Kısa süren rüzgar yerini yağmura bıraktı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken trafik ise felç oldu. Sahil kesiminde ise şiddetli rüzgar sebebiyle deniz taştı. Sahil kesimi sular altında kaldı.

Yağmur trafiği felç etti
Yağmur trafiği felç etti

Kaynak: İHA

# Kocaeli, meteoroloji

03 May 2024 - 20:24 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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