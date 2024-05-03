Özdemir: Hayaller gerçek olacak çünkü biz varız

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 3 Mayıs Dünya Türkçülük Günü'nde program düzenledi. Program kapsamında Merkez Bankası İzmit Şubesi binası önünde toplanan Kocaeli Ülkü Ocakları üyeleri bu noktadan başlayarak Cumhuriyet Bulvarı' nda Sabri Yalım Parkı mevkiine yürüdüler. Yürüyüşte sloganları ağızlarında düşürmeyen Ülkü Ocağı Üyleri burada Sabri Yalım Parkı önünde Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Abdülkadir Özdemir'in basın açıklamasını dinledi ve ülkücü yemini ettiler. Grup daha sonra' Ne mutlu Türk'üm' diyerek alandan ayrıldı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ ÖNDERLİĞİNDE ÇIKMIŞTIR

Programda konuşan Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdulkadir Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "3 Mayıs Türk Milliyetçiliği fikriyatının dönüm noktalarından birisidir. 1944 dek duygu ve düşünce sınırında, edebiyat ve bilimsel sınırlar arasında kalan Türkçülük, 1944 Mayıs’ının üçüncü gününde kitleleri arkasında sürükleyen geleceğe umut veren bir hareket halini almıştır. Türkçülüğün söylemden eyleme dönüşmesinin ilk kıvılcımını 3 Mayıs 1944 Çarşamba günü, Ankara’daki birkaç bin adsız kahraman Nihal Atsız'ın ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in önderliğinde çakmıştır. Bu açıdan Türk milliyetçiliği tarihinde onların ayrı bir yeri vardır.

DÜŞMANLARININ ÖNÜ AÇILMIŞTIR

Bize bu Türkçülük Kut'unu veren önderleri onların bugünkü yeğane temsilcileri olarak rahmet ve minnetle anıyoruz. Başbuğ Atatürk’ün vefatının ardından onun izlerini silmek isteyen bir takım milliyetsizler kendisini “Bozkurt” olarak niteleyen Mustafa Kemal’in fikri mirasını reddetmeyi bir başarı saymıştır. Türkçüler her fırsatta ezilirken milliyetçiliğin düşmanlarının önü alabildiğince açılmıştır. Bu şartlar milliyetçileri önce edebi sahaya daha sonra meydana çıkarmıştır. 3 Mayıs 1944 milliyetçi hissediş, milli refleks ve milli direnişin; bilinç, bilgi ve ülküyle yeniden vücuda geldiği şuur uyanmasının başlangıcıdır.

TÜRKLÜK DAVASI KURU BİR SÖZ DEĞİLDİR

Yolundan yürüdüğümüz yol başçılarımız her gerçek bir hayalle başlar, diye inandı. Hayaller gerçek olacak çünkü biz varız. 3 Mayıs Türkçüler Günü dünyanın neresinde bir Türk varsa derdiyle dertlenenlerin günüdür. Çünkü Türklük davası kuru bir söz değildir. Türk vatansız olmaz Türk esir olmaz! Türk boyun eğmez! ve Türk'ü Türkten başkası yönetemez! Ne diyordu varlığıyla onur duyduğumuz Atsız Ata "Türkçülerin günü olan 3 Mayıs, bir gün Türkler'in günü olunca onlar tarihin büyük mahkemesinde layık oldukları akibete uğrayacaklardır."

MİLLİYETÇİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Varlığımızı Türk Varlığına adayacağız. 3 Mayıs 1944’te tabutluklara atılanların hülyası bir nebze olsun Türk Konseyi ile ete kemiğede büründü. O yiğitler, yarım asır önce görmüşlerdi. Ruhları şad olsun. Türk birliği onların rüyası, 21'inci yüzyılın gerçeğidir. Türklüğün geçen asır ve bu asırda her dönemde; açık ve sinsi, askeri, siyasi, demografik tehdit altında olduğu günleri gördük, yaşadık. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü kutlu olsun. Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin. Ne mutlu Türk'üm diyene"