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Yenidoğan ile Erenlerspor Play-Off’a çıkma maçında

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2.Küme C Grubu’nda Derince Birlikspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu grupta gözler Play-Off’a çıkacak takımlar belirlendi. Bugün de 22 puanlı Yenidoğanspor, 21 puanlı Erenlerspor ile karşılaşacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Yenidoğan ile Erenlerspor Play-Off’a çıkma maçında mask
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KAZANAN TAKIM AVANTAJ SAĞLAYACAK

Bu grupta ligin bitimine iki hafta kala Yenidoğanspor ile İzmit Erenlerspor arasında oynanacak maç Play-Off’a çıkacak takımı da belirleyecek. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Geçen hafta sahasında Kocaeli Emekspor’a 1-0 yenilen Yenidoğanspor, çok büyük avantajı kaçırmıştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.00’da başlayacak bugünkü maçı kazanan takım son haftaya çok büyük avantajla girecek.

KÖRFEZ ATILIM-KİRAZLIYALI

Geçen hafta  şampiyonluğunu garantileyen Derince Birlikspor’u 5-1 yenerek, Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayan Körfez Atılımspor, bugün sahasında Kirazlıyalıspor ile oynayacak. Körfez Esentepe Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Son maçında Yenidoğanspor’u deplasmanda 1-0 yenen, puanını 18’e çıkaran Kocaeli Emekspor’da, Avni Kalkavan Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta grubun genç ekibi İzmit 41 FK ile karşı karşıya gelecek.

2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Derince Birlikspor

12

10

1

1

40

14

31

2-Yenidoğan Serdar

12

6

4

2

28

15

22

3-Körfez Atılımspor

12

6

3

3

37

23

21

4-Erenlerspor

12

6

3

3

23

13

21

 5-Emekspor

12

6

0

6

21

27

18

6-Kirazlıyalıspor

12

3

2

7

17

29

11

7-İzmit 41 FK

12

2

3

7

22

34

9

 8-Selanikspor

12

0

2

10

5

38

2

 

GÜNÜN PROGRAMI

M.Ali Kağıtçı Stadı

19.00 Yenidoğanspor-Erenlerspor

Körfez Esentepe Stadı

19.00 Körfez Atılım- Kirazlıyalıspor

Avni Kalkavan Stadı

17.00 Kocaeli Emekspor-İzmit 41 Futbol Kulübü

# hafta, futbol, Kocaeli, İzmit, Körfez, Derince

03 May 2024 - 20:39 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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