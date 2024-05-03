Yenidoğan ile Erenlerspor Play-Off’a çıkma maçında

KAZANAN TAKIM AVANTAJ SAĞLAYACAK

Bu grupta ligin bitimine iki hafta kala Yenidoğanspor ile İzmit Erenlerspor arasında oynanacak maç Play-Off’a çıkacak takımı da belirleyecek. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Geçen hafta sahasında Kocaeli Emekspor’a 1-0 yenilen Yenidoğanspor, çok büyük avantajı kaçırmıştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.00’da başlayacak bugünkü maçı kazanan takım son haftaya çok büyük avantajla girecek.

Geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Derince Birlikspor’u 5-1 yenerek, Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayan Körfez Atılımspor, bugün sahasında Kirazlıyalıspor ile oynayacak. Körfez Esentepe Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Son maçında Yenidoğanspor’u deplasmanda 1-0 yenen, puanını 18’e çıkaran Kocaeli Emekspor’da, Avni Kalkavan Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta grubun genç ekibi İzmit 41 FK ile karşı karşıya gelecek.

2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Derince Birlikspor 12 10 1 1 40 14 31 2-Yenidoğan Serdar 12 6 4 2 28 15 22 3-Körfez Atılımspor 12 6 3 3 37 23 21 4-Erenlerspor 12 6 3 3 23 13 21 5-Emekspor 12 6 0 6 21 27 18 6-Kirazlıyalıspor 12 3 2 7 17 29 11 7-İzmit 41 FK 12 2 3 7 22 34 9 8-Selanikspor 12 0 2 10 5 38 2

GÜNÜN PROGRAMI

M.Ali Kağıtçı Stadı

19.00 Yenidoğanspor-Erenlerspor

Körfez Esentepe Stadı

19.00 Körfez Atılım- Kirazlıyalıspor

Avni Kalkavan Stadı

17.00 Kocaeli Emekspor-İzmit 41 Futbol Kulübü