Yenidoğan ile Erenlerspor Play-Off’a çıkma maçında

KAZANAN TAKIM AVANTAJ SAĞLAYACAK
Bu grupta ligin bitimine iki hafta kala Yenidoğanspor ile İzmit Erenlerspor arasında oynanacak maç Play-Off’a çıkacak takımı da belirleyecek. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Geçen hafta sahasında Kocaeli Emekspor’a 1-0 yenilen Yenidoğanspor, çok büyük avantajı kaçırmıştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.00’da başlayacak bugünkü maçı kazanan takım son haftaya çok büyük avantajla girecek.
KÖRFEZ ATILIM-KİRAZLIYALI
Geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Derince Birlikspor’u 5-1 yenerek, Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayan Körfez Atılımspor, bugün sahasında Kirazlıyalıspor ile oynayacak. Körfez Esentepe Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Son maçında Yenidoğanspor’u deplasmanda 1-0 yenen, puanını 18’e çıkaran Kocaeli Emekspor’da, Avni Kalkavan Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta grubun genç ekibi İzmit 41 FK ile karşı karşıya gelecek.
2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU
GÜNÜN PROGRAMI
M.Ali Kağıtçı Stadı
19.00 Yenidoğanspor-Erenlerspor
Körfez Esentepe Stadı
19.00 Körfez Atılım- Kirazlıyalıspor
Avni Kalkavan Stadı
17.00 Kocaeli Emekspor-İzmit 41 Futbol Kulübü
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.