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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Uzmanı uyardı

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Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, “Hafta sonu cumartesi günü tüm yurtta, pazar günü ise güney ege kıyıları haricinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklemekteyiz” dedi.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Uzmanı uyardı
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Uzmanı uyardı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu yağışların ülke genelinde görüleceğini belirten hava tahmin uzmanı Yavuz, “Hafta sonu cumartesi günü tüm yurtta, pazar günü ise güney ege kıyıları haricinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklemekteyiz” ifadesini kullandı.

Cumartesi günü Marmara’nın batısında Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini anlatan Yavuz, Doğu Akdeniz’in genelinde de gök gürültülü sağanak yağışların olacağını aktardı.

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ

İç Anadolu Bölgesi’nde ise Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini ifade eden Yavuz, “Orta ve Doğu Karadeniz’de de özellikle iç kesimlerinde lokal kuvvetli yağışlar görülecek. Doğu Anadolu’nun hemen hemen genelinde, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda da Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“ÜLKE GENELİNDE SICAKLIKLAR OLDUKÇA DÜŞECEK"

Sıcaklıkların cumartesi günü ülke genelinde düşeceğini vurgulayan Yavuz, “Pazar günü ise kuvvetli poyrazla birlikte batı bölgelerimiz sıcaklıklarının bir miktar daha düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıklar oldukça düşecek. Bunun yanında pazar günü yağışlar da yine Doğu bölgelerimizde kuvvetli” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# hafta, meteoroloji, ifade

03 May 2024 - 20:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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