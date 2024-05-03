Bodrum FK iç sahada 16 maçın 9’unda gol yemedi

EVİNDE EN BAŞARILI DÖRDÜNCÜ TAKIM
Bu haftaki rakibimizin iç saha karnesi iyi. Şimdiye kadar evinde 16 maça çıkan Muğla ekibi 9 maçı kazanıp 5’inde berabere kaldı, sadece Eyüp ile Adanaspor’a kaybetti. Yeşil-Beyazlılar sahasında 32 puan toplayıp 11 puan kaybı yaptı. Trendyol 1.Lig’de iç saha performansı dikkate alındığında Bodrum FK Eyüpspor, Sakarya ve Göztepe’nin ardından en başarılı dördüncü takım konumunda. Rakibim evindeki 16 maçın 5’inde gol atamadı, 9’unda ise kalesinde gol görmedi.
Bodrum FK’nın iç saha maçları
0-0 ERZURUMSPOR FK
4-0 ÜMRANİYESPOR
2-1 ÇORUM FK
2-1 BANDIRMA SPOR
2-0 MANİSA FK
0-1 ADANASPOR A.Ş.
1-1 TUZLASPOR A.Ş.
3-0 GÖZTEPE A.Ş.
4-0 GİRESUNSPOR
1-0 GENÇLERBİRLİĞİ
0-0 SAKARYASPOR A.Ş.
3-0 ALTAY
0-1 EYÜPSPOR
1-1 BOLUSPOR
0-0 KEÇİÖRENGÜCÜ
2-1 ŞANLIURFASPOR
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.