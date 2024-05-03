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Bodrum FK iç sahada 16 maçın 9’unda gol yemedi

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Bu haftaki rakibimizin içerdeki performansı dikkat çekici. 16 maçın 9’unu kazanıp 5’inde berabere kaldılar, sadece 2 yenilgi aldılar. Muğla ekibi 16 maçın 9’unu gol yemeden tamamladı.

Bodrum FK iç sahada 16 maçın 9’unda gol yemedi mask
Bodrum FK iç sahada 16 maçın 9’unda gol yemedi
Bodrum FK iç sahada 16 maçın 9’unda gol yemedi
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EVİNDE EN BAŞARILI DÖRDÜNCÜ TAKIM

Bu haftaki rakibimizin iç saha karnesi iyi. Şimdiye kadar evinde 16 maça çıkan Muğla ekibi 9 maçı kazanıp 5’inde berabere kaldı, sadece Eyüp ile Adanaspor’a kaybetti. Yeşil-Beyazlılar sahasında 32 puan toplayıp 11 puan kaybı yaptı. Trendyol 1.Lig’de iç saha performansı dikkate alındığında Bodrum FK Eyüpspor, Sakarya ve Göztepe’nin ardından en başarılı dördüncü takım konumunda. Rakibim evindeki 16 maçın 5’inde gol atamadı, 9’unda ise kalesinde gol görmedi.

Bodrum FK’nın iç saha maçları

0-0         ERZURUMSPOR FK        

4-0         ÜMRANİYESPOR             

2-1         ÇORUM FK         

2-1         BANDIRMA SPOR

2-0         MANİSA FK

0-1         ADANASPOR A.Ş.           

1-1         TUZLASPOR A.Ş.              

3-0         GÖZTEPE A.Ş.   

4-0         GİRESUNSPOR 

1-0         GENÇLERBİRLİĞİ             

0-0         SAKARYASPOR A.Ş.        

3-0         ALTAY  

0-1         EYÜPSPOR         

1-1         BOLUSPOR        

0-0         KEÇİÖRENGÜCÜ

2-1         ŞANLIURFASPOR            

Kaynak: Spor servisi

# Sakarya

03 May 2024 - 21:08 Kocaeli- Spor --- Okunma

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