Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart’ta Çankaya’da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.