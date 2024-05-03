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Bodrum’u yenelim, Sakarya’yı bekleyelim

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Hedefini doğrudan Play-Off finali olarak belirleyen Kocaelispor normal sezonun son deplasman maçında Pazar günü 2 puan önünde olduğu Bodrum FK’ya konuk olacak. Temsilcimiz son iki maçı kazanıp rakiplerin maçlarından bağımsız üçüncü olmak istiyor. Saat 16.00’da başlayacak maçı BEIN Sports MAX-1 naklen, TRT Spor ise dönüşümlü yayınlayacak.

Bodrum’u yenelim, Sakarya’yı bekleyelim mask
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BODRUM FK’YA KONUĞUZ

Trendyol 1.Lig’de geride bıraktığımız hafta Play-Off’u garantileyen, gözünü üçüncülüğe diken Kocaelispor 33.hafta mücadelesinde Pazar günü Bodrum FK’ya konuk olacak. Yeşil-Siyahlı ekibimiz diğer takımların maçlarına bakılmaksızın, son iki haftayı galibiyetle geçirip ligi üçüncü bitirmek, doğrudan Play-Off finali oynamak istiyor. Temsilcimizde sezonu kapatan Fofana ile Haşim dışında eksik yok.

SAAT 16.00’DA BAŞLAYACAK

Teknik direktör Mustafa Gürsel’in geçen haftaki kadroda bir-iki değişiklik yapması muhtemel. Burak’ın kenara çekilip Vukovic’in ilk 11’e yazılması, Emir’in stoperde görevlendirilmesi bekleniyor. Santraforda Davit ile başlanması da muhtemel. Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maçı TRT Spor dönüşümlü ve BEIN Sports MAX-1 ise tamamını naklen yayınlayacak. Mücadeleyi Süper Lig hakemi Oğuzhan Çakır yönetecek.

Kaynak: Spor servisi

# hafta, ilçe, kocaelispor

03 May 2024 - 21:45 Kocaeli- Spor --- Okunma

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