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Merkez Bankası tadilatı ne zaman yapılacak?

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İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Merkez Bankası binasının dış cephesinin neden yapılmadığı vatandaşların dikkatinden kaçmıyor.

Süriye Çatak Tek
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İNSANLARA ZARAR VEREBİLİR

Yaklaşık 40 yıl önce yapılan ve demirleri görülmeye başlanan, artık üzerinden beton parçalarının koptuğu binanın tadilatının ne zaman yapılacağını soran vatandaşlar, binanın görüntüsü ile artık ürkütücü olmaya aşladığını da belirtti. Özellikle binanın önündeki güzergahı kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, “Binanın kopan parçaları insanlara zarar vermesin diye file gerilmiş ama bu file olası bir büyük fırtınada kopar gider. Filenin içinde biriken beton parçaları da insanlara zarar verebilir. Bu bina artık o kadar kötü görünüyor ki aşağıdan baktığınızda paslanmış demirleri görebiliyorsunuz.

UMARIM PARASIZLIKTAN DEĞİLDİR

Binanın bu hali gerçekten insanı ürkütüyor. Buradan geçerken nedense hızlı geçme isteği artık içimizde uyanıyor. Bu konuda yetkili kurumların ve Merkez Bankası’nın gerekli çalışmayı yapmasını bekliyoruz. Yıllardır dış cephe tadilatı gündemde olan bu binanın tadilatının parasızlık yüzünden mi yapılmadığı sürekli aklımıza geliyor ama Merkez Bankası gibi bir kurum para olmadığı için böyle bir çalışmayı yapmayacağını düşünmek gerçekten ülkenin içinde bulunduğu durumu ortaya koyar. Biz böyle olmayacağını düşünmek istiyoruz” dedi.

 

# para

03 May 2024 - 22:05 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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