Büyükakın'dan Gündoğdu'ya teşekkür mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Balamir Gündoğdu, İçişleri Bakanlığı'nda 'bakan müşaviri' olarak görevine geçtiğimiz günlerde resmen başlamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından Balamir Gündoğdu’ya emekleri için teşekkür etti.

Büyükakın mesajında şu ifadelere yer verdi: “Biz sadece başkan olmakla değil, hizmet etmekle sorumluyuz. Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim performansımızla doğru orantılıdır. Temsil ettiğimiz değerlere uygun davranmayı sürdürerek, hep birlikte hizmetimizi daha da yükselteceğiz. İşimizde özenli ve disiplinden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz.

“YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Biz birlikte yürüyen bir ekibiz ve başarı hepimizin sorumluluğundadır. Milletin emanetini korumaya, milletimizi memnun edecek projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman ki gibi milletimizin beklentilerine karşılık vererek, azim ve gayretle performansımızı daha ileriye taşıyacağız. Cesurca ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz, her zorluğa göğüs germeye devam edecek ve kararlılıkla yolumuzda ilerleyeceğiz.

“ YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Cumhurbaşkanımızın Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha fazla çaba sarf ederek, tevazu ve samimiyetten ödün vermeden yürümeye sürdüreceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile işimizin karşılığını yine alacağız. Bu vesile ile İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya’nın istekleri ile Bakan Müşaviri olarak atanan Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu’ya gayretleri, emekleri ve şehrimize kazandırdığı hizmetler için teşekkür ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun."

Kaynak: Haber Merkezi