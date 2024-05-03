SEDAŞ duyurdu: 5 ilçe elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü Kocaeli’nin İzmit, Körfez, Başiskele, Gölcük, Kandıra ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|59294
|KOCAELİ
|İZMİT
|EGERCILI, EĞERCİLİ, HACISEYH, HACIŞEYH, KARADİVAN
|EGERCILI MERKEZ MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|04.05.2024
|09:00
|15:30
|59367
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, KARAGÖLLÜ
|ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER
|04.05.2024
|09:00
|17:00
|59502
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR
|ISMAIL HAKKI ZEYTINOGLU, KARTOPU SK., TAŞIL SK., TENA
|04.05.2024
|09:00
|13:00
|59549
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ATALAR, BARBAROS, FATIH, FATİH, GÜNEY, İBNİSİNA, KUZEY, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, SARIMEŞE
|10., 10. SK., 4., 5. SK., 6., 6. SK., 7. SK., 8., 8. SK., A.DİLEK SK., ABDURRAHMAN GAZİ SK., ADIL ATHAN, ADİL ATHAN, ADNAN ACARLAR, ADNAN ACARLAR SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AFACAN SK., AHMET AYIK SK., AHMET BİLEK SK., AHMET PETROLCÜ SK., AKAR, AKASYALI SK., AKIN GEMİCİ SK., AKIN SK, AKIN SK., AKSEMSETTIN, AKSU SK., ALAADDIN YÜKSEL, ALAADDİN YÜKSEL CD., ALACA, ALACA SK., ALBAY SK., ALIBEY, ALİBEY SK., ALTAY SK., ALTIN SK., ARIKAN SK., ARPACI, ARPACI SK., ASKERİ YOL SK, ASLI SK., ASMA SK., ATA, ATAKAN SK., ATALAY SK., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, ATİK SK., ATLI SK., AY, AYDIN SK., AYIK SK., AZİZ SK., BAGLAR, BAĞLAR CD., BAHADIR, BAHADIR SK., BARIŞ SK., BAŞAK SK., BATI SK., BENNA, BENNA SK., BILGE, BİLGE SK., BİRLİK SK., BODUR SK., BONCUK SK., BOYACI SK., BULUT, BURCU, BURÇ, BURÇ SK., BÜLBÜL SK., BÜSRA, BÜŞRA SK., BÜTÜN, BÜYÜK KONAK SK., CANAN SK., CANBAY SK., CANDARLI SK., CELAL ATİK SK., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CEVİZ SK., CEYHAN, CEYHAN SK., COŞKUNER SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAĞLAYAN SK., ÇAKIL SK., ÇAKILLI SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., ÇALDIRAN SK., ÇAYIR, ÇELİKEL SK., ÇERKEZ SK., ÇEŞMECİ SK., ÇİM SK., ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., DALBASTI SK., DEMIRKOL, DEMİRCİ SK., DEMİRKAYA SK, DEMİRKOL SK., DEMİRYOLU SK., DENIZ, DENİZ SK., DENİZCİLER CD., DERYA CD., DERYALAR SK., DILMEN, DİCLE SK., DİK SK., DİLAVER SK., DİLMEN SK., DOST SK., DURMAZ SK., DURMUŞ SK., DUYGULU SK., DÜZ SK., EBABİL SK., EFENDİLER SK., ELIFLI, ELİFLİ SK., EMEK SK., EMEL, EMEL SK., ENGIN, ENGİN SK., ERIS, ERISIR, ERİŞ SK., EROĞLU SK., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS CD., EŞREF BİTLİS CD., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FATIH, FETİH CD., FULYA SK., FUNDA SK., GARP SK., GAYE SK., GİZEM SK., GONCA, GONCA SK., GÖKALP SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., GÜL, GÜLDEN SK., GÜLSÜM, GÜLSÜM SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER CD., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜN SK., GÜNCE, GÜNCE SK., GÜR SK., GÜRKAN SK., GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HAFIZ SK., HAMAM SK., HASAN ÖZSOY SK., HICRET, HIKMET, HILAL, HİCRET CD, HİCRET CD., HİKMET SK., HİLAL SK., HÜNKAR SK., HÜR SK., HÜRRİYET BULVAR, HÜSEYIN AKBAS SK., HÜSEYİN AKBAŞ SK., IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., ILGIN, ILGIN SK., ISILAY, ISTASYON, ISTIKLAL, IŞILAY SK., İ.OZAN SK., İBNİ SİNA CD., İLKBAHAR SK., İNCİ SK., İNKILAP SK., İSTASYON CD., İSTİKLAL CD., KALEMLİ SK., KANDİL SK., KAPLAN, KAPLAN SK., KARANFİL SK., KARANİ SK., KARINCA, KARINCA SK., KAYNARCA SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KEKLİK SK., KEMAL, KEMAL SK., KENDİR SK., KENT, KENT CD., KILIÇ SK., KIRAZ, KIRCI, KIRCI SK., KIYAK SK., KİRAZ CD., KİREÇÇİ SK., KÖRFEZ, KURŞUN SK., KURTULUŞ SK., KUZEY SK., LIMAN YOLU, LİMAN SK., LİMAN YOLU SK., M.OKTAY SK., MANOLYA, MANOLYA SK., MARTI, MARTI SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHTAP, MEHTAP CD., MENDERES CD., MERİÇ SK., MERİH SK., MERT SK., MEYDAN, MEYDAN SK., MITHAT BAYRAK, MİTHAT BAYRAK SK., MUHARREM CANDAS, MUHARREM CANDAŞ SK., MURAT SK., MUTLU SK., MÜRVET SK., NADAS, NADAS SK., NAIP, NAİP SK., NAZIM ATEŞ SK., NAZIR SK., NECİP FAZIL CD., NENE HATUN CD., NEYZEN SK., NUR SK., OĞUZHAN SK., OKTAY UZUNER, OKTAY UZUNER SK., ONUR SK., OYMAK, OYMAK SK., ÖMERAGA, ÖMERAĞA SK., ÖZENİR SK., ÖZNUR SK., PAPATYA SK., PARK CD., PARLAK, PARLAK SK., PAZAR, PAZAR CD., PETKIMLILER, PETKİM DOLUM TESİSİ SK, PETKİMLİLER CD., POLIS, POLİS SK., PREVEZE, PREVEZE SK., RIHTIM, RIHTIM CD., RIZA, RIZA DOĞAN SK., SAATÇI, SAATÇİ SK., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SALIM, SALİM SK., SALKIM, SAN, SAN SK., SANCAK, SANCAK SK., SANLI, SARI ÇAM, SARI ÇAM SK., SARMAŞIK SK., SAYGIN SK., SEDİR SK., SEFA CD., SEFER BAYGIN SK., SEFER SK., SEHIT ERDOGAN ÇÖPOGLU, SENLI, SENLIK, SERÇE SK., SERHAT SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SEYHAN, SEYHAN SK., SEYMEN SK., SEZENLER CD., SIPAHI, SIRRI ACAR SK., SİPAHİ SK., SİTE SK., SOLMAZ SK., SÖĞÜT SK., SÖNMEZ, SÖNMEZ SK., SUNA SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞAKİR SK., ŞAN SK., ŞANLI SK., ŞEBNEM SK., ŞEHİT ERDOĞAN ÇÖPOĞLU SK., ŞEHİT HALİL İBRAHİM SK., ŞEHİT HÜSEYİN SK., ŞEHİT YUSUF SK., ŞENLİ SK., ŞENLİK SK., ŞİMAL SK., TAN, TANER, TANER SK., TARİH SK., TARLA SK., TAYFUN, TAYFUN CD., TAYFUR SK., TEK KAPI, TEK KAPI SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE SK., TOLGA SK., TOPEL, TOPEL SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., TUNCAY, TUNCAY SK., TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ YOLU S, UFUK SK., ULUBATLI HASAN CD., UMUT SK., UZUN, ÜÇYILDIZ CD., ÜSTÜN CD., ÜSTÜNER SK., VALİDE SK., VARAN, VARAN SK., VOLKAN SK., YALI CD., YASAR ERKEN, YASEMİN SK., YAŞAR ERKEN SK., YAY SK., YAYLA, YAYLA SK., YEŞİLÇINAR SK., YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIRIMLI SK., YILDIZ, YILDIZ CD., YILMAZ SK., YONCA SK., YUVA SK., YÜCE SK., YÜCEL SK., ZAYİMOĞLU SK., ZEYBEK SK., ZEYTIN, ZEYTİN SK., ZIRVE, ZİRVE SK., ZÜBEYDE, ZÜBEYDE SK.
|04.05.2024
|09:00
|17:00
|59569
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI YALI, ULAŞLI YALI
|1047. SK., 1048., 1048. SK., 1050. SK., 1053. SK., 1056., 1057. SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD, AKÇAKOCA CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD.
|04.05.2024
|09:30
|17:30
|59571
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI
|1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1016., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034. SK., 1037., 1037. SK., 1038. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1052. SK., 1053., 1054., 1054. SK., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 1098., 1098. SK., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108. SK., 1109., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1119., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., AVCI, AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., HAZERFEN, KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., KONCA YOLU CD., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM, YILDIRIM CD.
|04.05.2024
|10:00
|14:30
|59596
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BABAKÖY
|SARISU, SARISU CD.
|04.05.2024
|09:00
|13:00
Kaynak: Haber Merkezi
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