Sapanca Gölü'nde mahsur kaldılar

Arifiye Göl Park mevkiinde meydana gelen olayda, göle botla açılan iki kişi hava muhalefeti sebebiyle sazlıklar arasında mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 4 personel, 1 araç ve 1 botla olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan iki kişiyi bulundukları yerden kurtararak kıyıya çıkardı. Mahsur kalan kişilerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.