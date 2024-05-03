Toplu taşımadaki riskler için Avusturya’dan öneri geldi

Avusturya’da yaşayan bir okuyucumuz önceki gün gazetemizi arayarak bu konunu yurt dışında gündeme geldiğini ve ülkenin adeta alay konusu olduğunu belirti. Toplu taşımada eğitim ve cezai işlemlere dikkat çeken okuyucumuz, “Toplu taşıma kamu eliyle verilmesi gereken bir hizmet. Ancak Türkiye’de bu konuda farklı toplu taşıma hizmetleri var. Halk otobüsü gibi kavramlar var. Biz Türkiyeli olarak yurt dışında ülkemizde olan olayların yansıması karşısında üzülüyoruz. Belediyelere ve yetkililere önerimiz toplu taşımada şoförlerin özel eğitimden geçilmesi ve bu tür hatalara karşı cezai işlemlerin olması. Aracın kapısını açık bırakanlara ek cezalar uygulanmalı. Bu tür caydırıcı yöntemlerle insanların sağlıklı ortamlarda toplu taşımadan yararlanmasını sağlayabiliriz” dedi.