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Toplu taşımadaki riskler için Avusturya’dan öneri geldi

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Adana’da bir toplu taşıma aracının kapısının açık olması nedeniyle 75 yaşındaki bir kadının araçtan düşüp ölmesi toplu taşımadaki sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Toplu taşımadaki riskler için Avusturya’dan öneri geldi mask
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 Avusturya’da yaşayan bir okuyucumuz önceki gün gazetemizi arayarak bu konunu yurt dışında gündeme geldiğini ve ülkenin adeta alay konusu olduğunu belirti. Toplu taşımada eğitim ve cezai işlemlere dikkat çeken okuyucumuz, “Toplu taşıma kamu eliyle verilmesi gereken bir hizmet. Ancak Türkiye’de bu konuda farklı toplu taşıma hizmetleri var. Halk otobüsü gibi kavramlar var. Biz Türkiyeli olarak yurt dışında ülkemizde olan olayların yansıması karşısında üzülüyoruz. Belediyelere ve yetkililere önerimiz toplu taşımada şoförlerin özel eğitimden geçilmesi ve bu tür hatalara karşı cezai işlemlerin olması. Aracın kapısını açık bırakanlara ek cezalar uygulanmalı. Bu tür caydırıcı yöntemlerle insanların sağlıklı ortamlarda toplu taşımadan yararlanmasını sağlayabiliriz” dedi.

# hizmet, VAR, Türkiye

03 May 2024 - 23:44 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Gökhan - Kanun var. Uyan yok. Uygulayan yok. Sorun bu başı bozukluktan kaynaklanıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 00:33

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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