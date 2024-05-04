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Outlet Center’de ucuzluk panayırı başladı

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Merkezi Outlet Center İzmit’te, geleneksel hale gelen Ucuzluk Panayırı başladı.

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Outlet Center’de ucuzluk panayırı başladı mask
Outlet Center’de ucuzluk panayırı başladı
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Bu yıl 48’incisi düzenlenen payanır 19 Mayıs’ta sona erecek. 1997 yılından bu yana müşterilerine, fabrika satış fiyatlarıyla alışveriş fırsatı sunan Outlet Center İzmit’teki mağazalar, depolarındaki ürünleri eritmek ve yeni ürünlere yer açmak için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla sezonun son fırsatı olarak Ucuzluk Panayırı süresince satışa sunuyor. Panayırın başladığı ilk saatlerden itibaren Outlet Center’da yoğunluk başladı. 19 Mayıs’a kadar ucuzluktan yararlanmak isteyen vatandaşlar Outlet Center’a gitmeleri yeterli olacak.

# yeni, İzmit

04 May 2024 - 00:09 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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