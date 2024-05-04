Outlet Center’de ucuzluk panayırı başladı

Bu yıl 48’incisi düzenlenen payanır 19 Mayıs’ta sona erecek. 1997 yılından bu yana müşterilerine, fabrika satış fiyatlarıyla alışveriş fırsatı sunan Outlet Center İzmit’teki mağazalar, depolarındaki ürünleri eritmek ve yeni ürünlere yer açmak için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla sezonun son fırsatı olarak Ucuzluk Panayırı süresince satışa sunuyor. Panayırın başladığı ilk saatlerden itibaren Outlet Center’da yoğunluk başladı. 19 Mayıs’a kadar ucuzluktan yararlanmak isteyen vatandaşlar Outlet Center’a gitmeleri yeterli olacak.