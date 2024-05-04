Rıhtım Caddesi sakinleri yolla ilgili çözüm istiyor

Sadece son 6 ayda bu yolda 5 kedinin araba çarpması sonucu öldüğünü söyleyen vatandaşlar, “Bu bölgeye gerekli kasislerin yapılıp araçların birleşme noktasına yavaş girmesi için belediyeye defalarca yazı yazdık ama hep talebimiz ret edildi. Kasis ve hız yavaşlatıcı önlemler olmadığı için bölge sakinleri olarak burada her gün yüksek hızla giden motorlu araç ve arabalardan bıktık. Artık can ve ruh sağlığımızın riskte olduğunu görülmesini istiyoruz. Bu konuda yeni seçilen belediye yönetiminin bir çalışma yapmasını istiyoruz. Bu konu gerçekten bizim için çok önemli” dedi.