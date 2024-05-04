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Rıhtım Caddesi sakinleri yolla ilgili çözüm istiyor

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Derince Yavuz Sultan Mahallesi Rıhtım Caddesinin Emniyetçiler Sokak ile Yenilik Somam kesişi arasındaki yolda kasis olmaması nedeniyle sık sık kazaların yaşandığını belirten bölge sakinleri önlem alınmasını istiyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Rıhtım Caddesi sakinleri yolla ilgili çözüm istiyor mask
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Sadece son 6 ayda bu yolda 5 kedinin araba çarpması sonucu öldüğünü söyleyen vatandaşlar, “Bu bölgeye gerekli kasislerin yapılıp araçların birleşme noktasına yavaş girmesi için belediyeye defalarca yazı yazdık ama hep talebimiz ret edildi. Kasis ve hız yavaşlatıcı önlemler olmadığı için bölge sakinleri olarak burada her gün yüksek hızla giden motorlu araç ve arabalardan bıktık. Artık can ve ruh sağlığımızın riskte olduğunu görülmesini istiyoruz. Bu konuda yeni seçilen belediye yönetiminin bir çalışma yapmasını istiyoruz. Bu konu gerçekten bizim için çok önemli” dedi.

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04 May 2024 - 00:44 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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