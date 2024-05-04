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Hıdırellez İzmit’te 3 gün kutlanacak

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Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu’nun en kadim geleneklerinden biri olan Hıdırellez günleri başlıyor.

Süriye Çatak Tek
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Hıdırellez İzmit’te 3 gün kutlanacak mask
Hıdırellez İzmit’te 3 gün kutlanacak
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5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Hıdırellez Bayramı için İzmit’te hazırlıklar tamamlandı. İzmit Belediyesi tarafından üç gün boyunca üç ayrı köyde kutlamalar yapacak. 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan kutlamalarda ilk olarak 5 Mayıs’ta Mecidiye Köyünde, 6 Mayıs’ta Bayraktar Köyünde, 7 Mayıs’ta ise Balören Köyünde kutlamalar yapılacak. Köy muhtarları kıştan yaza geçişin, bolluk ve bereketin sembolü olan Hıdırellez kutlamalarına tüm Kocaeli halkını davet etti.

Hıdırellez İzmit’te 3 gün kutlanacak

# Kocaeli, İzmit

04 May 2024 - 01:10 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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