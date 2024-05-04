Hayvanlar sokakta insandan şiddet görüyor

Bunun üzerine hayvan hakları savunucuları açıklama yaparak tepki gösterdi. Sokak köpekleri ile ilgili farklı bir bakış açısını ortaya koyan bir okuyucumuz gazetemize gönderdiği yazıda, sokak hayvanları sorunu değil şiddete meyilli insan sorunu olduğuna dikkat çekti. Sokak hayvanlarının kimseye zarar vermediğini aksine sokakta şiddet gördüğünü söyleyen vatandaş, “Sokak hayvanlarına yönelik şiddet ile ilgili şikayet olmadığı için onlar görülmüyor. Oysa insanlar her gün sokakta bu hayvanlara şiddet uyguluyor.

ÜLKEDE TÜM SORUNLAR BİTTİ Mİ?

Ülkede ölüm grafiklerine baktığınızda hayvan sebepli ölümlerin grafiklerin en sonunda olacağını görürsünüz. Bu ülkede trafik kazasında yılda 5 bin 500 insan ölüyor. Bu ölümler kazadan değil kural ihlallerinden kaynaklanıyor. Cinayet, kavga, kanser ve Covid gibi ölüm sebeplerini saymıyoruz bile. Ama tüm memleketin derdi sokakta yaşayan ve kendini ifade edemeyen canlılar olmuş. Yani ülkede her şey güllük gülistanlık tek sorunumuz köpekmiş gibi davranmak vicdani değil. Özellikle bu canlıların itilaf edilmesini isteyenler mutlaka tedavi edilmeli çünkü yarın çıkıp sokakta bir canlıya zarar verebilir. Köpekleri şikayet edenlerin bir de olaya böyle bakmasını istiyorum” dedi.