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Artık alın bu atıkları

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İzmit Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi Utkan Mutman Sokağın başında bulunan çöp konteynırlarının yanına bırakılan su havuzları kaplama malzemeleri günlerdir çöpün yanında alınmıyor.

Süriye Çatak Tek
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Artık alın bu atıkları mask
Artık alın bu atıkları
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Malzemeleri bırakan firma İzmit Belediyesine haber verdiğini ve belediyenin gelip malzemeye baktığını söyledi. Belediyenin malzemenin farklı olması nedeniyle almadığı ve malzemenin alınması için çalışma yapacağı belirtildi. Ancak bunun da üzerinden günler geçmesine rağmen kimse gelip malzemeyi almadı. Görsel kirlilik yaratan bu atıkların alınması gerekiyor.

# çalışma, İzmit

04 May 2024 - 01:44 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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