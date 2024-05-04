Artık alın bu atıkları

Malzemeleri bırakan firma İzmit Belediyesine haber verdiğini ve belediyenin gelip malzemeye baktığını söyledi. Belediyenin malzemenin farklı olması nedeniyle almadığı ve malzemenin alınması için çalışma yapacağı belirtildi. Ancak bunun da üzerinden günler geçmesine rağmen kimse gelip malzemeyi almadı. Görsel kirlilik yaratan bu atıkların alınması gerekiyor.