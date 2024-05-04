Malzemeleri bırakan firma İzmit Belediyesine haber verdiğini ve belediyenin gelip malzemeye baktığını söyledi. Belediyenin malzemenin farklı olması nedeniyle almadığı ve malzemenin alınması için çalışma yapacağı belirtildi. Ancak bunun da üzerinden günler geçmesine rağmen kimse gelip malzemeyi almadı. Görsel kirlilik yaratan bu atıkların alınması gerekiyor.
- Perde Arkası
Artık alın bu atıkları
İzmit Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi Utkan Mutman Sokağın başında bulunan çöp konteynırlarının yanına bırakılan su havuzları kaplama malzemeleri günlerdir çöpün yanında alınmıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.