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04 May 2024 - 08:59- Siyaset G:

6’lı masa liderleri tek tek bırakıyor! Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor

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14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanı seçimini kaybeden, TBMM’nde milletvekili sayısal çoğunluğu elde edemeyen 6’lı masa liderleri partilerini tek tek bırakıyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener görevi bırakmıştı. Şimdi de Saadet Partisi Genel başkanı Temel Karamollaoğlu bırakıyor.

6’lı masa liderleri tek tek bırakıyor! Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor mask
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SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlıktan ayrılacağını belirterek, siyasetten tamamen çekilmeyeceğini ve yeni genel başkana destek olacağını söyledi. Partinin kongre tarihi henüz netleşmemiş olsa da, Karamollaoğlu ekim ayından önce olağanüstü kongre yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti.

TELEVİZYON EKRANINDA AÇIKLADI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtladı. Son dönemde sağlık sorunlarının arttığını bildiren Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim." diye konuştu.

KONGRE 30 HAZİRAN'DA YAPILABİLİR

Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim." ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: BİR VEYA İKİ İSİM ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANDIĞINDA KONGREYE GİDECEĞİZ

Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz." dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.

HANGİ ARKADAŞIMIZ GENEL BAŞKAN OLURSA ONUN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAĞIM

Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA

# başkan, yeni, ifade

04 May 2024 - 08:59 - Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Necati - Kemal,Meral,Temel,al eline tespih,takkeyi cami cami gezin, bir ara umre yapın, hacca gidin günahlarınız dökülsün.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 10:12
01

For Better Turkey - Türk siyasetinde olumlu şeyler olmaya başladı.

Başarısız olan bırakmalı.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 04 Mayıs 09:36

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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