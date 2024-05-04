Büyükşehir, Gündoğdu’yu yemekle uğurladı

5 YIL ÖNCE GELMİŞTİ

2019 yerel seçimden sonra Ankara EGO Genel Müdürlüğü’nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atanan Balamir Gündoğdu, görev yaptığı 5 yıllık sürede başarılı bir çalışma ortaya koydu, samimi ve hoşgörü yanıyla kent kamuoyu tarafından çok sevildi. Gündoğdu, 31 Mart yerel seçiminden sonra İçişleri Bakanlığı’na Müsteşar olarak atandı. Gündoğdu, yeni görevine geçtiğimiz günlerde resmen başlamıştı.

BÜYÜKŞEHİR VEDA ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yakın çalışma arkadaşı ve dostu Gündoğdu’ ya önceki gün onuruna verdiği yemekle veda etti. Maide Restoranda gerçekleştirilen veda yemeğinde Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yöneticileri, daire başkanları, iştirak şirketleri genel müdürleri ile Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü hazır bulundu. Veda yemeğinde duygusal anlar da yaşandı. Gündoğdu, 5 yıl boyunca birlikte çalışmaktan onur duyduğu tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

BÜYÜKAKIN SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, veda yemeğinde Gündoğdu’ya emeklerinden dolayı teşekkür ettikten sonra bir de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Gündoğdu’ya teşekkür etti. Başkan Büyükakın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Biz sadece başkan olmakla değil, hizmet etmekle sorumluyuz. Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim performansımızla doğru orantılıdır. Temsil ettiğimiz değerlere uygun davranmayı sürdürerek, hep birlikte hizmetimizi daha da yükselteceğiz. İşimizde özenli ve disiplinden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz birlikte yürüyen bir ekibiz ve başarı hepimizin sorumluluğundadır.

MİLLETİN EMANETİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Milletin emanetini korumaya, milletimizi memnun edecek projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman ki gibi milletimizin beklentilerine karşılık vererek, azim ve gayretle performansımızı daha ileriye taşıyacağız. Cesurca ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz, her zorluğa göğüs germeye devam edecek ve kararlılıkla yolumuzda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi