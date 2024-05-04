İliç'teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucunda toprağın altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Arama çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Bayraktar, diğer 5 madencinin bulunması için ekiplerin 7/24 çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"5 MADENCİYE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık.

Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.

İŞÇİLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bulunan cansız bedenlerin, işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

Olayın ardından soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com