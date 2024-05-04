MHP'de barış rüzgarı: Saffet Sancaklı bugün Kocaeli teşkilatı ile buluşacak

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NE GERİ DÖNDÜ

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisine yeniden katılmasının ardından bugün ilk kez Kocaeli’ye geliyor. Sancaklı, 9 Aralık 2023 tarihinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın çağrısı üzerine MHP’den istifa etmişti. Bağımsız şekilde Kocaeli Milletvekili olarak yoluna devam eden Sancaklı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı çağrı ile partisine geri dönmüştü.

SAFFET SANCAKLI KOCAELİ’YE GELİYOR

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partiye geri katılmasından uzun süre geçmesine karşı MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile ilçe başkanlarıyla da bir araya gelmedi. Saffet Sancaklı, bugün saat 16.00’da Kocaeli’ye gelerek Kocaeli İl Teşkilatını ziyaret edecek. Sancaklı son yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili olarak değerli hemşehrilerimizle ve teşkilatlarımızla en kısa sürede hasretle kucaklaşacağımı bildiririm” ifadelerini kullanmıştı.